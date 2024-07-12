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Posted Сегодня, 01:25

Published Сегодня, 01:25

Modified Сегодня, 01:27

Updated Сегодня, 01:27

Пострадавших нет

Барак вспыхнул ранним утром в Новосибирске

12 июля 2024, 01:25
Фото: МЧС
Пострадавших нет
Старый аварийный дом загорелся на левом берегу Новосибирска, подробности дали в МЧС.

Инцидент случился в Ленинском районе рано утром 12 июля. На улице Тихвинская по неизвестной причине загорелся барак. Этот дом давно расселен. Огонь охватил его полностью.

Тушили возгорание спасатели МЧС. Открытый огонь они устранили за полчаса. Масштаб пожара достиг 150 квадратов.

О пострадавших не сообщается. Боролись с пожаром 23 человека и 8 единиц спецтехники. Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Огонь
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