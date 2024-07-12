Барак вспыхнул ранним утром в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
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Updated Сегодня, 01:27
Инцидент случился в Ленинском районе рано утром 12 июля. На улице Тихвинская по неизвестной причине загорелся барак. Этот дом давно расселен. Огонь охватил его полностью.
Тушили возгорание спасатели МЧС. Открытый огонь они устранили за полчаса. Масштаб пожара достиг 150 квадратов.
О пострадавших не сообщается. Боролись с пожаром 23 человека и 8 единиц спецтехники. Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты.