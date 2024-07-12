Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова показала фото с двойняшками в их день рождения

Бывшая чиновница опубликовала снимок с дочками в центре города, на фоне Краеведческого музея. Сколько лет исполнилось двойняшкам, она уточнять не стала. Бывшая вице-мэр с теплотой отметила, что Екатерина и Елизавета продолжают «наш путь» и что «дети — это счастье».