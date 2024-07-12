Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова показала фото с двойняшками в их день рождения

Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
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Бывшая чиновница опубликовала снимок с дочками в центре города, на фоне Краеведческого музея. Сколько лет исполнилось двойняшкам, она уточнять не стала. Бывшая вице-мэр с теплотой отметила, что Екатерина и Елизавета продолжают «наш путь» и что «дети — это счастье».
На снимках дочки Анны Терешковой выглядят стильно — они в деловом образе, а вот мама выбрала яркий желтый костюм, что и не удивительно — она известна своим броским стилем.
Известно, что двойняшки выпустились из школы всего год назад. Они были ученицами гимназии №1. У Терешковой пять детей и Екатерина и Елизавета являются самыми младшими.
Напомним, что Анна Терешкова уволилась из мэрии в текущем году. Она работала в команде бывшего мэра Анатолий Локтя и отвечала за департамент культуры.