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Дети и родители

Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова показала фото с двойняшками в их день рождения

12 июля 2024, 01:45
Фото: Анна Терешкова
Дети и родители

Дочерей-двойняшек поздравила с днем рождения экс-вице-мэр Новосибирска Терешкова

Анна Терешкова 12 июля поздравила своих дочек с праздником — днем рождения, о чем она написала в соцсетях.

Бывшая чиновница опубликовала снимок с дочками в центре города, на фоне Краеведческого музея. Сколько лет исполнилось двойняшкам, она уточнять не стала. Бывшая вице-мэр с теплотой отметила, что Екатерина и Елизавета продолжают «наш путь» и что «дети — это счастье».

На снимках дочки Анны Терешковой выглядят стильно — они в деловом образе, а вот мама выбрала яркий желтый костюм, что и не удивительно — она известна своим броским стилем.

Известно, что двойняшки выпустились из школы всего год назад. Они были ученицами гимназии №1. У Терешковой пять детей и Екатерина и Елизавета являются самыми младшими.

Напомним, что Анна Терешкова уволилась из мэрии в текущем году. Она работала в команде бывшего мэра Анатолий Локтя и отвечала за департамент культуры.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#День рождения#Анна Терешкова#Чиновница
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