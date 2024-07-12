До суда дошло дело об убийстве 15-школьницы полицейскими в Новосибирской области

Напомним, речь идет о громкой истории 15-летней Наташи Матюхиной. По версии следствия, в марте 2010-го она возвращалась после дискотеки, когда ее сбили полицейские. Девочку увезли в неизвестном направлении и, вероятно, добили, чтобы скрыть свое преступление. Поиски девочки прекратили, так ничего не найдя.