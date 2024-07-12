До суда дошло дело об убийстве 15-школьницы полицейскими в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Напомним, по делу проходили четыре сотрудника полиции, но пока расследование завершено в отношении двух. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, убийстве, похищении человека, нарушении правил дорожного движения.
Напомним, речь идет о громкой истории 15-летней Наташи Матюхиной. По версии следствия, в марте 2010-го она возвращалась после дискотеки, когда ее сбили полицейские. Девочку увезли в неизвестном направлении и, вероятно, добили, чтобы скрыть свое преступление. Поиски девочки прекратили, так ничего не найдя.