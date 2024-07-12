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До суда дошло дело об убийстве 15-школьницы полицейскими в Новосибирской области

До суда дошло дело об убийстве 15-школьницы полицейскими в Новосибирской области

12 июля 2024, 09:40
Фото: 1MI
Направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников отдела полиции «Усть-Таркское», рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, по делу проходили четыре сотрудника полиции, но пока расследование завершено в отношении двух. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, убийстве, похищении человека, нарушении правил дорожного движения.

Напомним, речь идет о громкой истории 15-летней Наташи Матюхиной. По версии следствия, в марте 2010-го она возвращалась после дискотеки, когда ее сбили полицейские. Девочку увезли в неизвестном направлении и, вероятно, добили, чтобы скрыть свое преступление. Поиски девочки прекратили, так ничего не найдя.

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При этом в январе задержали также пятого полицейского, он угрожал следователю, ведущему дело.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Суд#СК#Полицейский
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