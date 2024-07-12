Двух утопленников выловили за минувшие сутки в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Оба инцидента случились около полудня. Первый — в Первомайском районе на реке Иня. Это мужчина, чью личность сразу установить не удалось.
Второй инцидент произошел на реке Обь в Железнодорожном районе. Это также мужчина, который утонул некоторое время назад, ему 29 лет. Оба тела передали полиции.
С 12 июля в регионе действует режим повышенной готовности из-за зашкаливающего количества утопленников. Главная причина — аномальная жара.