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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Двух утопленников выловили за минувшие сутки в Новосибирске

Двух утопленников выловили за минувшие сутки в Новосибирске

12 июля 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
Тела двух мужчина обнаружили в водоемах 11 июня в разных районах Новосибирска, рассказали спасатели МАСС.

Оба инцидента случились около полудня. Первый — в Первомайском районе на реке Иня. Это мужчина, чью личность сразу установить не удалось.

Второй инцидент произошел на реке Обь в Железнодорожном районе. Это также мужчина, который утонул некоторое время назад, ему 29 лет. Оба тела передали полиции.

Фото: МАСС

С 12 июля в регионе действует режим повышенной готовности из-за зашкаливающего количества утопленников. Главная причина — аномальная жара.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Утонул#МАСС
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