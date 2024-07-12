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Фонтан кипятка снова забил на левом берегу Новосибирска — уже третий раз за год

Фонтан кипятка снова забил на левом берегу Новосибирска — уже третий раз за год

12 июля 2024, 07:00
12 июля в Ленинском районе произошел очередной прорыв тепловых сетей, рассказали местные жители.

Трубу прорвало в районе пересечения улиц Пархоменко и Котовского. По словам жительницы дома №11 на улице Пархоменко, это уже третий случай за последний год.

«Фонтан кипятка бил 14.07.23 и 17.01.24.Размыто кипятком двор ща домом, провалилась дорожка, уничтожены посадки, в подъезде 17.01-19.01 была такая влажность, что туман стоял до 5-6 этажа, все лилось по стенам. у меня дочь астматик, досталось нам», — рассказала Atas.info собеседница.

Предыдущие аварии не прошли бесследно для общедомового имущества.

«Уничтожен ремонт в подъездах, плесень на стенах от влажности, заменено много электрооборудования, повело калитку и ворота, уничтожены как высаженные деревья, так и старые, которые находятся в аварийном состоянии. Они погибли от кипятка и теперь создают угрозу: рядом пешеходная дорожка, бетонный забор и парковка», — сетует Виктория.

Редакция обратилась в СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.

Видео: vk.com/leninski_54

Напомним, сейчас суд рассматривает коллективный иск от пострадавших жителей левобережья.

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