Где безопасно купаться в Новосибирской области, чтобы не утонуть — список мест

С начала купального сезона утонули почти 50 человек, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Между тем, за прошедшие сутки в Новосибирске из водоемов достали еще двух утонувших мужчин. ГУ МЧС по Новосибирской области перешло в режим повышенной готовности. 12 июля прошло заседание комиссии по ЧС, было решено усилить патрулирование водоемов с использованием патрулирования, также задействуют беспилотники.