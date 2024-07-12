Где безопасно купаться в Новосибирской области, чтобы не утонуть — список мест

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
С начала купального сезона утонули почти 50 человек, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Между тем, за прошедшие сутки в Новосибирске из водоемов достали еще двух утонувших мужчин. ГУ МЧС по Новосибирской области перешло в режим повышенной готовности. 12 июля прошло заседание комиссии по ЧС, было решено усилить патрулирование водоемов с использованием патрулирования, также задействуют беспилотники.
Аномальная жара простоит минимум неделю, до 19 июля, предупреждают синоптики.
Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют купаться только на официальных пляжах. Таковых 17, на них дежурят спасатели, которые готовы прийти на помощь в опасной ситуации.
В Новосибирске действуют шесть пляжей. Четыре из них находятся на территории парка «У моря Обского», еще есть пляж «Звезда» и «Бугринская роща».
В Бердске легально работают три официальных пляжа: «Былина», «Дюны», «Старый Бердск».
В Кольцово можно с максимальной безопасностью отдохнуть на пляже «Парк Кольцово».
Остальные семь официальных пляжей работают в районах области. Правда, два из них закрытые, еще два находятся в детских лагерях. Искупаться можно в следующих локациях: