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Published Сегодня, 04:50

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Updated Сегодня, 04:52

Отдыхающим напомнили места безопасного купания в Новосибирской области

Где безопасно купаться в Новосибирской области, чтобы не утонуть — список мест

12 июля 2024, 04:50
Фото: 1MI

Отдыхающим напомнили места безопасного купания в Новосибирской области

В Новосибирской области фиксируют рост смертности на воде, поэтому власти совместно с ГУ МЧС приняли решение об усилении патрулирования, рассказали в ведомстве.

С начала купального сезона утонули почти 50 человек, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Между тем, за прошедшие сутки в Новосибирске из водоемов достали еще двух утонувших мужчин. ГУ МЧС по Новосибирской области перешло в режим повышенной готовности. 12 июля прошло заседание комиссии по ЧС, было решено усилить патрулирование водоемов с использованием патрулирования, также задействуют беспилотники.

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Режим повышенной готовности вводят на территории Новосибирской области
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Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют купаться только на официальных пляжах. Таковых 17, на них дежурят спасатели, которые готовы прийти на помощь в опасной ситуации.

В Новосибирске действуют шесть пляжей. Четыре из них находятся на территории парка «У моря Обского», еще есть пляж «Звезда» и «Бугринская роща».

В Бердске легально работают три официальных пляжа: «Былина», «Дюны», «Старый Бердск».

В Кольцово можно с максимальной безопасностью отдохнуть на пляже «Парк Кольцово».

Остальные семь официальных пляжей работают в районах области. Правда, два из них закрытые, еще два находятся в детских лагерях. Искупаться можно в следующих локациях:

  • В Новосибирском районе находятся два пляжа — «Горводоканал» и «КП Соловьи»;
  • В Купинском районе есть закрытый пляж, который находится базе отдыха;
  • Аналогичная ситуация в Барабинском районе;
  • В Тогучине есть открытый пляж;
  • Карасукский район (детский лагерь «Лесная поляна»);
  • Искитимский район (детский лагерь «Радужный»).
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск
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