Гибель Европы предсказала ясновидящая Ванга: пугающее пророчество провидицы

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Известная по всему миру болгарская предсказательница баба Ванга скончалась в 1996 году. Многие утверждают, что она обладала особым даром ясновидения, способностью предугадывать судьбы людей и ключевые события по всему миру. Под конец ее жизни рядом с ее домом даже построили гостиницу. Иногда бабушка не видела посетителей месяцами, и там люди ожидали ее приглашения. Ее настоящие и фейковые предсказания обсуждают в СМИ каждый год. Интерес к личности Ванги только увеличивается.
Баба Ванга ранее предсказывала гибель Сталина, Кеннеди, Индиры Ганди, а также принцессы Дианы. Она говорила о «братьях, падающих, пораженных железными птицами», то есть о теракте 11 сентября в Нью-Йорке.
Одно из ее известных предсказаний касалось затопления Курска. Позже выяснилось, что речь шла не о городе, а о подводной лодке.
Еще одно неутешительное предсказание заключается в том, что к 2076 году коммунизм распространится по всему миру.
В 2201 году на Земле наступит резкое похолодание из-за уменьшения солнечной активности.
К сожалению, 3797 год анонсируется как год, когда людям придется покинуть Землю из-за нежизнеспособности планеты. А 5079 год обещает быть последним.
О бабе Ванге написано множество книг, и ее наследие до сих пор изучается экспертами. Существует разногласие в данных о жизни и предсказаниях болгарской предвестницы. Есть версии, что баба Ванга ошиблась в предсказаниях. Например, она утверждала, что в 2008 году будет найдено лекарство от рака, что не произошло, а также о четырехлетней войне, которая должна была начаться в 2010 году. Также все помнят о конце света, который так и не наступил.
Некоторые считают бабу Вангу лишь объектом манипуляций спецслужб, созданным для воздействия на людей.
В настоящее время иногда появляются новые предсказания Ванги. Например, в прошлом году болгарская газета «Стандарт» опубликовала информацию о ее рассказах о 2024 году. Там говорится о вероятности глобального конфликта и уменьшении численности населения Земли, а также о возможном объединении России, Индии и Китая.