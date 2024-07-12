Гибель Европы предсказала ясновидящая Ванга: пугающее пророчество провидицы

О бабе Ванге написано множество книг, и ее наследие до сих пор изучается экспертами. Существует разногласие в данных о жизни и предсказаниях болгарской предвестницы. Есть версии, что баба Ванга ошиблась в предсказаниях. Например, она утверждала, что в 2008 году будет найдено лекарство от рака, что не произошло, а также о четырехлетней войне, которая должна была начаться в 2010 году. Также все помнят о конце света, который так и не наступил.