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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Ванга предсказывала крах в Европе

Гибель Европы предсказала ясновидящая Ванга: пугающее пророчество провидицы

12 июля 2024, 06:27
Фото: открытые источники/Изображение Midjourney
Ванга предсказывала крах в Европе
Провидица баба Ванга предсказала, что через пару лет население Европы будет уничтожено, а также сделала пророчества о конфликтах, изменениях климата, вызывая разногласия у экспертов.

Кто такая Ванга

Известная по всему миру болгарская предсказательница баба Ванга скончалась в 1996 году. Многие утверждают, что она обладала особым даром ясновидения, способностью предугадывать судьбы людей и ключевые события по всему миру. Под конец ее жизни рядом с ее домом даже построили гостиницу. Иногда бабушка не видела посетителей месяцами, и там люди ожидали ее приглашения. Ее настоящие и фейковые предсказания обсуждают в СМИ каждый год. Интерес к личности Ванги только увеличивается.

Кто такая ВангаКто такая Ванга
Кто такая Ванга
Фото: открытые источники

Легендарные предсказания Ванги

Баба Ванга ранее предсказывала гибель Сталина, Кеннеди, Индиры Ганди, а также принцессы Дианы. Она говорила о «братьях, падающих, пораженных железными птицами», то есть о теракте 11 сентября в Нью-Йорке.

Одно из ее известных предсказаний касалось затопления Курска. Позже выяснилось, что речь шла не о городе, а о подводной лодке.

 

Крах Европы, путешествия во времени, гибель Земли

  • Дальнейшие предсказания Ванги не обещают ничего хорошего. К 2025 году, как утверждала болгарская провидица, конфликт в Европе уничтожит население континента. А к 2033 году все льды на планете растают, что повлечет за собой подъем уровня мировых океанов.

Еще одно неутешительное предсказание заключается в том, что к 2076 году коммунизм распространится по всему миру.

  • Согласно словам Ванги, в 2183 году колония землян на Марсе станет самостоятельным ядерным государством.

В 2201 году на Земле наступит резкое похолодание из-за уменьшения солнечной активности.

  • К 2273 году появятся новые человеческие расы. А в 2288 году начнутся путешествия во времени.

К сожалению, 3797 год анонсируется как год, когда людям придется покинуть Землю из-за нежизнеспособности планеты. А 5079 год обещает быть последним.

Что предсказывала ВангаЧто предсказывала Ванга
Что предсказывала Ванга
Фото: Кадр из сериала «Вангелия», режиссер Сергей Борчуков, 2013 г.

Предсказания Ванги — фейк?

О бабе Ванге написано множество книг, и ее наследие до сих пор изучается экспертами. Существует разногласие в данных о жизни и предсказаниях болгарской предвестницы. Есть версии, что баба Ванга ошиблась в предсказаниях. Например, она утверждала, что в 2008 году будет найдено лекарство от рака, что не произошло, а также о четырехлетней войне, которая должна была начаться в 2010 году. Также все помнят о конце света, который так и не наступил.

Некоторые считают бабу Вангу лишь объектом манипуляций спецслужб, созданным для воздействия на людей.

В настоящее время иногда появляются новые предсказания Ванги. Например, в прошлом году болгарская газета «Стандарт» опубликовала информацию о ее рассказах о 2024 году. Там говорится о вероятности глобального конфликта и уменьшении численности населения Земли, а также о возможном объединении России, Индии и Китая.

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