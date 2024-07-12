Как будут индексировать пенсию работающим пенсионерам Новосибирской области в 2025

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Updated Сегодня, 03:04
Больше 7,8 млн россиян пенсионного возраста продолжают трудиться. Это — опытные сотрудники, которые приносят пользу экономике страны. Правительство заинтересовано в сохранении таких ценных кадров, поэтому индексацию решили возобновить. Люди получат возможность продолжать работать после выхода на пенсию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Индексация начнет действовать с 2025 года. Напомним, индексация была заморожена в 2016 году. При этом период «простоя» обещают компенсировать, но только после увольнения. Также при расчете выплат будут учитывать не те пенсии, которые пенсионеры получают сейчас, а те, которые бы они получали, если бы не работали. Напомним, в РФ все это время не прекращали перерасчет выплат для неработающих пенсионеров.
В Минтруде РФ ранее пояснили, что при расчете надбавки будут учитывать индексацию с 2016 года, при этом всю сумму индексации за период 2016–2024 годов можно будет получить лишь по факту выхода на заслуженный отдых.
Уровень индексации объявят позже, пишет телеканал «Саратов 24».