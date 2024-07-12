Как будут индексировать пенсию работающим пенсионерам Новосибирской области в 2025

Индексация начнет действовать с 2025 года. Напомним, индексация была заморожена в 2016 году. При этом период «простоя» обещают компенсировать, но только после увольнения. Также при расчете выплат будут учитывать не те пенсии, которые пенсионеры получают сейчас, а те, которые бы они получали, если бы не работали. Напомним, в РФ все это время не прекращали перерасчет выплат для неработающих пенсионеров.