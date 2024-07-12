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Updated Сегодня, 03:04

Как будут индексировать пенсию работающим пенсионерам Новосибирской области в 2025

Как будут индексировать пенсию работающим пенсионерам Новосибирской области в 2025

12 июля 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney
8 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсионных выплат той категории пенсионеров, которые продолжают работать. Рассказываем, как это будет происходить.

Больше 7,8 млн россиян пенсионного возраста продолжают трудиться. Это — опытные сотрудники, которые приносят пользу экономике страны. Правительство заинтересовано в сохранении таких ценных кадров, поэтому индексацию решили возобновить. Люди получат возможность продолжать работать после выхода на пенсию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Индексация начнет действовать с 2025 года. Напомним, индексация была заморожена в 2016 году. При этом период «простоя» обещают компенсировать, но только после увольнения. Также при расчете выплат будут учитывать не те пенсии, которые пенсионеры получают сейчас, а те, которые бы они получали, если бы не работали. Напомним, в РФ все это время не прекращали перерасчет выплат для неработающих пенсионеров.

В Минтруде РФ ранее пояснили, что при расчете надбавки будут учитывать индексацию с 2016 года, при этом всю сумму индексации за период 2016–2024 годов можно будет получить лишь по факту выхода на заслуженный отдых.

Уровень индексации объявят позже, пишет телеканал «Саратов 24».

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Выплаты#Пенсионеры
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