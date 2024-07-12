Как продать хомяка? Токен запускает игра Hamster Kombat (16+)

Если вы надеетесь на заработок в этой игре, то шансы на это невысоки. Кроме того, как и в других аналогичных играх, в дальнейшем можно будет оплачивать «улучшения» с помощью криптовалюты. Это может привести к потере не только времени, но и реальных средств. Играть или не играть, выводить или не выводить, вкладывать деньги или не вкладывать — дело только ваше. Научиться можно только на своем опыте, а мы лишь предупреждаем об известных фактах и разрушаем мифы о нереальных заработках.