Как продать хомяка? Токен запускает игра Hamster Kombat (16+)

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В цифровой сфере и мире криптовалют появляются новые участники, способные изменить рынок и привлечь огромное количество пользователей за короткое время. Один из таких проектов — игра под названием Hamster Kombat. В этой игре люди должны нажимать на картинку хомяка, чтобы получить внутриигровую валюту. «Хомяк» настолько стал популярен, что завирусился даже среди пожилых пользователей: пенсионеры тыкают по телефону в метро, молодежь не отлипает от гаджета и игры, а некоторые умельцы придумали даже лайфхаки, как быстро «тапать» на хомяка — задействовали даже швейную машинку. Игра была выпущена 26 марта 2024 года в приложении Telegram. Создатель мессенджера Павел Дуров, назвал ее «выдающимся явлением в интернете» и объявил, что скоро будет запущен «народный» TON-токен.
ТОКЕН — это цифровой сертификат, который гарантирует обязательства компании перед его владельцем, аналог акций на фондовой бирже в мире криптовалют.
Появление токена HMSTR на бирже Bybit состоялось 8 июля 2024 года. Это событие привлекло значительное внимание инвесторов и трейдеров, заинтересованных в новых возможностях для инвестиций и торговли.
Начальная стоимость токена HMSTR при появлении на бирже была установлена на уровне 0,05 долларов США за одну монету, что равно около 3,65 рублям по текущему обменному курсу. Это стало отправной точкой для начала торговли, предоставляя участникам рынка возможность как приобретать, так и отчуждать токены с помощью системы ордеров (order book). Сначала токен вырос до 10 тысяч рублей, а затем упал до 0,073 рублей. Объем торгов тоже был не маленький. Он превысил 100 тысяч единиц за считанные часы появления на бирже.
Затем обеспечьте безопасность аккаунта, активировав двухфакторную аутентификацию при помощи Google Authenticator и привязав номер телефона.
Для проведения сделки на спотовом рынке найдите торговую пару HMSTR/USDT или другую доступную пару, выберите тип ордера (рыночный или лимитный), укажите количество токенов и завершите сделку.
Увеличение известности игры Hamster Kombat привело к росту числа аферистов, которые пытаются использовать интерес к игре в своих целях. Людям необходимо быть бдительными и избегать сомнительных предложений.
Обманщики предлагают «приобрести друзей» на специальных интернет-ресурсах или в чатах, а оплату просят провести через Telegram-ботов или на других сайтах, что может привести к потере денег. За приглашенных друзей вы получаете больше монет в приложении.
Один из видов мошенничества связан с «угоном» аккаунтов в Telegram. Мошенники могут использовать различные методы, например, утверждать, что для того, чтобы пользователю не заблокировали аккаунт в игре из-за большого числа добавленных «друзей», нужно совершать все действия на их сайте. На этом ресурсе предлагается кнопка «Вход» через Telegram, и просят предоставить данные аккаунта для автоматического добавления «друзей». В такой ситуации можно лишиться не только денег, но и самого аккаунта в Telegram.
В интернете можно найти много предложений по «автоклику» в игре. Пользователя могут попросить сообщить данные своего аккаунта в Telegram, а сайт якобы будет автоматически «зарабатывать деньги в игре». К данной категории относятся программы-«автокликеры» для установки на телефон, некоторые из которых могут быть безопасными, а некоторые — воровать информацию из различных приложений, включая банковские.
Кроме того, мошенники могут отправлять поддельные ссылки на клон игры, предлагая зарегистрироваться там. Если пользователь перейдет по такой ссылке, то злоумышленники смогут получить доступ к его личным данным, включая пароли учетных записей, контакты и прочее.
Для обеспечения своей безопасности в Telegram важно проверить настройки конфиденциальности — убедиться, что номер телефона виден только определенным друзьям. Также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию в настройках Telegram, что снизит риски взлома. Также придумайте сложный пароль с разными символами.
Если вы надеетесь на заработок в этой игре, то шансы на это невысоки. Кроме того, как и в других аналогичных играх, в дальнейшем можно будет оплачивать «улучшения» с помощью криптовалюты. Это может привести к потере не только времени, но и реальных средств. Играть или не играть, выводить или не выводить, вкладывать деньги или не вкладывать — дело только ваше. Научиться можно только на своем опыте, а мы лишь предупреждаем об известных фактах и разрушаем мифы о нереальных заработках.