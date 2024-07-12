Масштабный форум местного и общественного самоуправления работает в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул важность таких мероприятий для развития общественного самоуправления.
«Создание и развитие органов территориального общественного самоуправления поддерживается в нашей области уже много лет. Многое сделано и за последнее время. Ранее из общей грантовой программы поддержки некоммерческих общественных организаций было выделено отдельное грантовое направление для ТОСов. В прошлом году произошло объединение областной и городской новосибирской грантовой программы. В очередной раз увеличена сумма финансирования на эти гранты», — сказал губернатор.
Также участников форума приветствовали депутат Госдумы ФС РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, председатель Ассоциации «Общероссийская ассамблея развития территорий и общественного самоуправления» и «Единое общероссийское объединение муниципальных образований» Виктор Кидяев и депутат Госдумы ФС РФ, первый заместитель председателя Ассоциации «Общероссийская ассамблея развития территорий и общественного самоуправления» Александр Козловский.
Цель форума — развитие механизмов вовлечения граждан в решении социально-экономических и общественных вопросов муниципальных образований в рамках реализации Стратегии развития территориального общественного самоуправления в РФ до 2030 года.
Участники форума обсудят вопросы участия ТОСов и местных сообществ в реализации социально значимых проектов развития территорий, в также формы взаимодействия органов муниципальной власти и местного актива в достижении национальных целей развития Российской Федерации.
В Новосибирской области действуют 1283 ТОС. Масштабная работа по развитию ТОС в регионе развернута с 2018 года. Вопросы развития и поддержки ТОС вошли в госпрограмму Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества».
В рамках реализации государственной программы с 2019 по 2023 годы ежегодно на развитие ТОС выделяли 20 млн рублей из областного бюджета и около 7 млн рублей — из местных бюджетов.
В 2024 году поддержка ТОС увеличена с 20 млн до 81,5 млн рублей.
Помимо этого, с 2019 года в Новосибирской области поддержку получают лучшие проекты ТОС.