Масштабный форум местного и общественного самоуправления работает в Новосибирске

Также участников форума приветствовали депутат Госдумы ФС РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, председатель Ассоциации «Общероссийская ассамблея развития территорий и общественного самоуправления» и «Единое общероссийское объединение муниципальных образований» Виктор Кидяев и депутат Госдумы ФС РФ, первый заместитель председателя Ассоциации «Общероссийская ассамблея развития территорий и общественного самоуправления» Александр Козловский.