Начальника департамента организационной работы сменил мэр Новосибирска

Ранее эту должность короткое время занимала Ксения Антонова — бывшая помощница нового мэра. Помогала Кудрявцеву она восемь лет: сначала, когда Кудрявцев был депутатом Госдумы, а затем, когда он работал в правительстве, помогая губернатору. После того, как Кудрявцев стал мэром, он снова принял на работу помощницу.