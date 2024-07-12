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Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Кто занял пост

Начальника департамента организационной работы сменил мэр Новосибирска

12 июля 2024, 03:06
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Кто занял пост
В Новосибирске объявили о новом назначении в мэрии: это уже второй руководитель на этой должности.

Главой департамента организационно-контрольной работы мэрии стала Ирина Королева. Об этом распорядился мэр Максим Кудрявцев, подписав все документы.

Ранее эту должность короткое время занимала Ксения Антонова — бывшая помощница нового мэра. Помогала Кудрявцеву она восемь лет: сначала, когда Кудрявцев был депутатом Госдумы, а затем, когда он работал в правительстве, помогая губернатору. После того, как Кудрявцев стал мэром, он снова принял на работу помощницу.

Недавно, 5 июля стало известно, что Антонову повысили. Она заняла место Анны Терешковой. Теперь чиновница руководит департаментом культуры и является вице-мэром.

Экс-чиновница Терешкова высказалась о новом назначении в мэрии Новосибирска
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