Начальника департамента организационной работы сменил мэр Новосибирска

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Главой департамента организационно-контрольной работы мэрии стала Ирина Королева. Об этом распорядился мэр Максим Кудрявцев, подписав все документы.
Ранее эту должность короткое время занимала Ксения Антонова — бывшая помощница нового мэра. Помогала Кудрявцеву она восемь лет: сначала, когда Кудрявцев был депутатом Госдумы, а затем, когда он работал в правительстве, помогая губернатору. После того, как Кудрявцев стал мэром, он снова принял на работу помощницу.
Недавно, 5 июля стало известно, что Антонову повысили. Она заняла место Анны Терешковой. Теперь чиновница руководит департаментом культуры и является вице-мэром.