НГУ, НГТУ, НГПУ: на сколько подорожала учеба в 2024 году — обзор цен

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Ежегодно стоимость учебы в новосибирских вузах растет. В 2024-2025 учебном году обучение подорожало примерно на 10-12%. Эксперты связывают это с повышением стоимости оборудования, подорожанием коммуналки и другими факторами.
Самые большие цены на учебу фиксируют в столичных вузах — практически на 20%. В среднем, расходы на получение образования в Москве составляют примерно 368 983 рублей в год, а в других регионах — около 191 844 рублей. Но это не относится к самым престижным учебным заведениям.
Лидером в списке лучших университетов страны по-прежнему остается МГУ имени М. В. Ломоносова. Самое дорогое направление подготовки там — «управление бизнесом и предпринимательство», стоимость обучения которого составляет 650 000 рублей в год. Для сравнения, в 2023 году эта цифра была 590 000 рублей. В Санкт-Петербургском горном университете начальная стоимость обучения составляет 600 000 рублей.
Если рассматривать специальности только для бакалавров и очников, то цены зависят от направления. Например, получить образование по социологии, обойдется студенту в 235 тысяч рублей в год. Экономика и бизнес-информатика стоит столько же. Самые дешевые специальности начинаются от 190-195 тысяч рублей. Сюда входят Физика, История, Геология, Журналистика. Еще одной бюджетной специальностью за 186 тысяч рублей стала «Мехатроника и робототехника. Искусственный интеллект».
Технический университет дает прайс по семестрам, то есть цену за полгода учебы. Еще из особенностей: для первого курса учеба дороже (примерно на 10 тысяч рублей), чем для второго. В университете много факультетов, где есть специальности. Например, Самолето- и вертолетостроение для первого курса или же Наноинженерния обойдутся в 100 350 рублей. Мехатроника и робототехника стоит 84 350 рублей. Кинооператорство стоит 137 500 рублей. Лингвистика обойдется студенту за семестр в 77 900 рублей.
В педагогическом вузе цены тоже повысились. Отучиться на дошкольное или начальное образование составит 144 800 рублей. Чтобы получить диплом Графического дизайнера, нужно платить 287 900 рублей в год. Пожалуй, это одна из самых дорогих специальностей. Если вы хотите пойти учиться на психолога, то это вам обойдется в 144 800 рублей. Большинство специальностей стоят именно так, в том числе классических для Педа. Стать Журналистом выйдет вам в 150 тысяч рублей.
В медицинской сфере дорожает все постоянно, касается это и учебы в университете. Учатся студенты на специалитете, срок учебы составляет 5-6 лет. Самая дорогая специальность, это Лечебное дело. Она выйдет в 349 960 рублей в год. Стоматология будет чуть дешевле — 375 300, а Педиатрия — 312 000. Медико-профилактическое дело, Фармация, Клиническая психология стоит 280 800 рублей в год.
Учеба в очном формате, на специальностях: Юриспруденция, Экономика, Бухгалтерский учет, Финансы и кредит, Менеджмент, Психология, Реклама и связи с общественностью, обойдется студентам в 145 500 тысяч рублей. Дороже всего профильные для вуза специальности. Они стоят 166 500 рублей.