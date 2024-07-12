НГУ, НГТУ, НГПУ: на сколько подорожала учеба в 2024 году — обзор цен

В педагогическом вузе цены тоже повысились. Отучиться на дошкольное или начальное образование составит 144 800 рублей. Чтобы получить диплом Графического дизайнера, нужно платить 287 900 рублей в год. Пожалуй, это одна из самых дорогих специальностей. Если вы хотите пойти учиться на психолога, то это вам обойдется в 144 800 рублей. Большинство специальностей стоят именно так, в том числе классических для Педа. Стать Журналистом выйдет вам в 150 тысяч рублей.