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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Где учеба дороже всего?

НГУ, НГТУ, НГПУ: на сколько подорожала учеба в 2024 году — обзор цен

12 июля 2024, 08:47
Фото: atas.info
Где учеба дороже всего?

Стала известна стоимость обучения в новосибирских вузах в 2024 году

В университетах Новосибирска продолжается приемная кампания на 2024–2025 год. До конца июля у будущих студентов есть шанс выбрать желаемую профессию, образовательное учреждение и подать документы на поступление. Рассказываем о стоимости обучения в вузах.

Насколько подорожала учеба в вузах

Ежегодно стоимость учебы в новосибирских вузах растет. В 2024-2025 учебном году обучение подорожало примерно на 10-12%. Эксперты связывают это с повышением стоимости оборудования, подорожанием коммуналки и другими факторами.

Самые большие цены на учебу фиксируют в столичных вузах — практически на 20%. В среднем, расходы на получение образования в Москве составляют примерно 368 983 рублей в год, а в других регионах — около 191 844 рублей. Но это не относится к самым престижным учебным заведениям.

Лидером в списке лучших университетов страны по-прежнему остается МГУ имени М. В. Ломоносова. Самое дорогое направление подготовки там — «управление бизнесом и предпринимательство», стоимость обучения которого составляет 650 000 рублей в год. Для сравнения, в 2023 году эта цифра была 590 000 рублей. В Санкт-Петербургском горном университете начальная стоимость обучения составляет 600 000 рублей.

Стоимость образования вырослаСтоимость образования выросла
Стоимость образования выросла
Фото: atas.info

А что со стоимостью учебы в Новосибирске?

Новосибирский государственный университет (НГУ)

Если рассматривать специальности только для бакалавров и очников, то цены зависят от направления. Например, получить образование по социологии, обойдется студенту в 235 тысяч рублей в год. Экономика и бизнес-информатика стоит столько же. Самые дешевые специальности начинаются от 190-195 тысяч рублей. Сюда входят Физика, История, Геология, Журналистика. Еще одной бюджетной специальностью за 186 тысяч рублей стала «Мехатроника и робототехника. Искусственный интеллект».

В НГУ, пожалуй, самая дорогая учебаВ НГУ, пожалуй, самая дорогая учеба
В НГУ, пожалуй, самая дорогая учеба
Фото: atas.info

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)

Технический университет дает прайс по семестрам, то есть цену за полгода учебы. Еще из особенностей: для первого курса учеба дороже (примерно на 10 тысяч рублей), чем для второго. В университете много факультетов, где есть специальности. Например, Самолето- и вертолетостроение для первого курса или же Наноинженерния обойдутся в 100 350 рублей. Мехатроника и робототехника стоит 84 350 рублей. Кинооператорство стоит 137 500 рублей. Лингвистика обойдется студенту за семестр в 77 900 рублей.

В НГТУ учеба стоит не малоВ НГТУ учеба стоит не мало
В НГТУ учеба стоит не мало
Фото: atas.info

Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ)

В педагогическом вузе цены тоже повысились. Отучиться на дошкольное или начальное образование составит 144 800 рублей. Чтобы получить диплом Графического дизайнера, нужно платить 287 900 рублей в год. Пожалуй, это одна из самых дорогих специальностей. Если вы хотите пойти учиться на психолога, то это вам обойдется в 144 800 рублей. Большинство специальностей стоят именно так, в том числе классических для Педа. Стать Журналистом выйдет вам в 150 тысяч рублей.

В Педе есть дорогие специальностиВ Педе есть дорогие специальности
В Педе есть дорогие специальности
Фото: atas.info

Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ)

В медицинской сфере дорожает все постоянно, касается это и учебы в университете. Учатся студенты на специалитете, срок учебы составляет 5-6 лет. Самая дорогая специальность, это Лечебное дело. Она выйдет в 349 960 рублей в год. Стоматология будет чуть дешевле — 375 300, а Педиатрия — 312 000. Медико-профилактическое дело, Фармация, Клиническая психология стоит 280 800 рублей в год.

Учеба в Меде — самая дорогаяУчеба в Меде — самая дорогая
Учеба в Меде — самая дорогая
Фото: Яндекс.Карты

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)

Учеба в очном формате, на специальностях: Юриспруденция, Экономика, Бухгалтерский учет, Финансы и кредит, Менеджмент, Психология, Реклама и связи с общественностью, обойдется студентам в 145 500 тысяч рублей. Дороже всего профильные для вуза специальности. Они стоят 166 500 рублей.

В СГУПСе самые единые ценыВ СГУПСе самые единые цены
В СГУПСе самые единые цены
Фото: Яндекс.Карты
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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Вузы#Россия#Цены#Учеба#Стоимость#Деньги#Студенты#Вуз#Все материалы авторов
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