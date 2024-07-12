Новосибирская область оказалась в антилидерах по количеству задавленных детей

За полгода в России в сводки Госавтоинспекции попало 56 369 автопроисшествий. Несмотря на то, что это всего на 0,9% меньше, чем за такой же период 2023 года, аналитики утверждают о наблюдающейся уже несколько лет тенденции к снижению общего числа ДТП, что весьма радует.