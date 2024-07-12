Новосибирская область оказалась в антилидерах по количеству задавленных детей

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Ежедневные сводки о дорожных происшествиях, случившихся в Новосибирской области пугают и будоражат. Редкий день не обходится без сообщения в прессе о смертельной аварии на опасной трассе или инциденте с пешеходом в столице Сибири.
Но по данным специалистов исследовательского агентства «ПромРейтинг», проанализировавших статистические данные по случившимся в первой половине 2024 года в России ДТП, обстановка на дорогах Новосибирской области вполне спокойная.
За полгода в России в сводки Госавтоинспекции попало 56 369 автопроисшествий. Несмотря на то, что это всего на 0,9% меньше, чем за такой же период 2023 года, аналитики утверждают о наблюдающейся уже несколько лет тенденции к снижению общего числа ДТП, что весьма радует.
Что же касается именно Новосибирской области, то она дважды попала в топ-10 антирейтинга. Регион оказался на восьмом месте по числу происшествий по вине пешеходов и по количеству ДТП с участием детей. В лидерах — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Оптимизма добавляет факт, что новосибирцы за шесть месяцев статистику улучшили, опустившись на два пункта в списке аварий с пешеходами, и сразу на четыре в списке аварий с детьми.
Такие результаты позволяют надеяться, что к 2025 году регион и вовсе «вылетит» из этих печальных списков.
А вот в этом антирейтинге новосибирских водителей нет. Лидируют жители Краснодарского края, там за полгода зафиксировано 217 ДТП с пьяницами. На втором месте — Красноярский край со 131 происшествием. На восемь «пьяных» аварий меньше случилось в Нижегородской области.
И снова аналитики радуются положительной динамике в целом, снижением количества таких ДТП не может похвастаться лишь Красноярский край.
В тройке лидеров по общему количеству дорожно-транспортных происшествий — город Москва с 3904 ДТП, Краснодарский край (2639) и Нижегородская область (1900).
Кроме этих субъектов, больше всего аварий зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Московской и Челябинской областях, Татарстане, Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкотарстане.