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Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

Что натворил ветер

Падали деревья: последствия страшного урагана в Новосибирской области

12 июля 2024, 03:37
Фото: АО «РЭС»
Что натворил ветер

Продолжается ликвидацитя последствий мощного урагана в Новосибирской области

В Новосибирской области в одном из районов показали последствия страшного урагана, непогоду обсуждали новосибирцы в соцсетях.

В Ордынском районе 11 июля прошел мощный ураган. Его последствия было трудно не заметить. Во-первых, без света остались 7 тысяч человек, а во-вторых, упало как минимум 30 деревьев. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду.

Фото: АО «РЭС»

Ураган валил высокие деревья, которые падали на провода и дома, а также гнул рекламные щиты и другие слабые конструкции. Сильный ветер сопровождался ливнем с грозой. Разгул стихии по-настоящему напугал жителей поселка Ордынское. До сих пор электрики трудятся над восстановлением электроснабжения в домах и социально-значимых объектах.

Фото: АО «РЭС»

Правда, мощный ураган длился всего пять минут, примерно после обеда. Новосибирцы, до которых не дошла стихия, с иронией комментируют его последствия:

«Это было около 5 минут, но этого хватило»;
«Сильный ураган с легкостью ломал деревья, но прищепки были сильнее»;
«На работе крышу снесло, в прямом смысле»;
«Есть артикул на прищепки?».
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ураган#Ливень#Электричество#Деревья#Дождь#Ветер#Ордынский район
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