Падали деревья: последствия страшного урагана в Новосибирской области

Ураган валил высокие деревья, которые падали на провода и дома, а также гнул рекламные щиты и другие слабые конструкции. Сильный ветер сопровождался ливнем с грозой. Разгул стихии по-настоящему напугал жителей поселка Ордынское. До сих пор электрики трудятся над восстановлением электроснабжения в домах и социально-значимых объектах.