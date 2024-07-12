Падали деревья: последствия страшного урагана в Новосибирской области

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Published Сегодня, 03:37
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В Ордынском районе 11 июля прошел мощный ураган. Его последствия было трудно не заметить. Во-первых, без света остались 7 тысяч человек, а во-вторых, упало как минимум 30 деревьев. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду.
Ураган валил высокие деревья, которые падали на провода и дома, а также гнул рекламные щиты и другие слабые конструкции. Сильный ветер сопровождался ливнем с грозой. Разгул стихии по-настоящему напугал жителей поселка Ордынское. До сих пор электрики трудятся над восстановлением электроснабжения в домах и социально-значимых объектах.
Правда, мощный ураган длился всего пять минут, примерно после обеда. Новосибирцы, до которых не дошла стихия, с иронией комментируют его последствия:
«Это было около 5 минут, но этого хватило»;
«Сильный ураган с легкостью ломал деревья, но прищепки были сильнее»;
«На работе крышу снесло, в прямом смысле»;
«Есть артикул на прищепки?».