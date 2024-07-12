Проблемные новостройки: горький опыт покупателей квартир в Железнодорожном районе

Компания действительно заасфальтировала небольшой отрезок дороги от Владимировской до ЖК. О всем остальном можно судить по фотографии, сделанной в июне 2024 года. Ее разительное отличие от красивого рендера с сайта компании говорит само за себя. А пеший променад возможен разве что по территории пескобазы, которая находится непосредственно на берегу.