С начала года госкомпании закупили у предприятий МСП товаров и услуг на 4 трлн рублей

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, если сравнивать полученный результат с результатом за первые шесть месяцев минувшего года, то в этом году сумма закупок у МСП выросла почти на 1,6 трлн (+62%), превысив 4,14 трлн рублей. В то же время на 21% выросло количество поставщиков — представителей компаний сектора МСП. Их общее число в первом полугодии увеличилось более чем на 25 тыс., превысив 143 тыс, пишет INTERFAX.RU.
В перечень регионов — лидеров по объему закупок у малых и средних компаний вошли Москва, закупившая товаров и услуг более чем на 1670 млрд рублей, Санкт-Петербург, вложивший в закупки почти 387 млрд, Республика Татарстан, потратившая на товары и услуги компаний МСП около 225 млрд, Московская и Свердловская области (порядка 199 млрд и 166 млрд рублей соответственно).
Эти же регионы стали первыми в рейтинге прироста объемов заключенных договоров закупок у компаний малого и среднего бизнеса: Москва продемонстрировала прирост более 1116 млрд рублей, в Республике Татарстан этот показатель превысил 175 млрд, в Санкт-Петербурге составил более 163 млрд, а в Московской и Свердловской областях — примерно 100 млрд и 79 млрд рублей соответственно. Кроме того, в первой десятке по этому показателю оказались Краснодарский край, где прирост превысил 49 млрд рублей, Республика Башкортостан (более 38 млрд рублей), Новосибирская и Воронежская области (34 млрд и почти 28 млрд соответственно), а также Пермский край (более 27 млрд рублей).
Подведя итоги I полугодия, эксперты отметили кратный рост объемов договоров на закупку отдельных видов товаров, работ и услуг. Например, по вспомогательным услугам, которые связаны с финансовым посредничеством и страхованием, был отмечен рост более чем в 33 раза. Объемы закупаемой продукции и услуг частных домашних хозяйств выросли более чем в 21 раз, а услуг по уходу с обеспечением проживания приобрели почти в 16 раз больше. Кроме того, в перечне лидеров оказались услуги по трудоустройству и подбору персонала, строительные работы, финансовые услуги и услуги в сфере культуры.
В прошедшем полугодии текущего года первыми в топе крупнейших заказчиков по объему закупок у компаний из сектора МСП стали РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк и «Россети Московский регион».
Нельзя не отметить, что в рамках федерального закона № 223-ФЗ компании с госучастием обязуются в течение года делать не менее 25% закупок у предприятий малого и среднего бизнеса. Контроль за исполнением данной квоты осуществляют Корпорация МСП и региональные органы власти. Объем закупок входит в показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным.