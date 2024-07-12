С начала года госкомпании закупили у предприятий МСП товаров и услуг на 4 трлн рублей

Подведя итоги I полугодия, эксперты отметили кратный рост объемов договоров на закупку отдельных видов товаров, работ и услуг. Например, по вспомогательным услугам, которые связаны с финансовым посредничеством и страхованием, был отмечен рост более чем в 33 раза. Объемы закупаемой продукции и услуг частных домашних хозяйств выросли более чем в 21 раз, а услуг по уходу с обеспечением проживания приобрели почти в 16 раз больше. Кроме того, в перечне лидеров оказались услуги по трудоустройству и подбору персонала, строительные работы, финансовые услуги и услуги в сфере культуры.