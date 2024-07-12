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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Сколько будут устранять прорыв на левом берегу Новосибирска, рассказали в СГК

Сколько будут устранять прорыв на левом берегу Новосибирска, рассказали в СГК

12 июля 2024, 09:18
Фото: vk.com/leninski_54
12 июля в Ленинском районе Новосибирска третий раз за год забил фонтан горячей воды, Atas.info узнал, когда отремонтируют трубу.

Причиной аварии стал дефект на участке теплосети, пояснили в СГК. Устранить его планируют к полудню 13 июля.

«Сегодня в 11:00 возник дефект на теплосети по улице Петропавловской. Трубопровод оперативно перекрыли, начали ремонт. Завершить работы планируем завтра к 12:00. В целом теплосеть имеет высокий износ и планируется к замене в этом году. Все работы по перекладке трубопровода будут выполнены к началу отопительного сезона», — рассказала пресс-секретарь Новосибирского филиала СГК Наталия Барсукова.

Официальный представитель СГК уточнила, что в контур отключения попали больше 250 домов. Уже завтра во всех домах горячее водоснабжение будет восстановлено.

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Ранее жители жаловались, что аварии испортили общедомовое имущество, а устранять последствия никто не собирается.

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#Алёна Рогонова#Коммунальная авария#СГК
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