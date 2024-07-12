Сколько будут устранять прорыв на левом берегу Новосибирска, рассказали в СГК

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Причиной аварии стал дефект на участке теплосети, пояснили в СГК. Устранить его планируют к полудню 13 июля.
«Сегодня в 11:00 возник дефект на теплосети по улице Петропавловской. Трубопровод оперативно перекрыли, начали ремонт. Завершить работы планируем завтра к 12:00. В целом теплосеть имеет высокий износ и планируется к замене в этом году. Все работы по перекладке трубопровода будут выполнены к началу отопительного сезона», — рассказала пресс-секретарь Новосибирского филиала СГК Наталия Барсукова.
Официальный представитель СГК уточнила, что в контур отключения попали больше 250 домов. Уже завтра во всех домах горячее водоснабжение будет восстановлено.
Ранее жители жаловались, что аварии испортили общедомовое имущество, а устранять последствия никто не собирается.