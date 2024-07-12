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Спортсмены и власть — об уходе из жизни тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко

Спортсмены и власть — об уходе из жизни тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко

12 июля 2024, 10:47
Фото: ХК «Сибирь»
11 июля скоропостижно ушел из жизни тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко, трагедия потрясла поклонников клуба, спортсменов и первых лиц, которые выразили соболезнования.

Одним из первых кончину тренера прокомментировал гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов. Он хорошо знал ушедшего из жизни, ведь не только играл с ним в одном звене, но и дружил.

«Тарасенко навсегда вписал себя в историю ХК „Сибирь“», — публикует слова Крутохвостова телеграм-канал ХК «Сибирь».

12 июля пресс-центр мэрии Новосибирска опубликовал соболезнования мэра Максима Кудрявцева. Градоначальник упомянул сына скончавшегося Андрея Тарасенко — Владимира, который стал достойным преемником своего отца в хоккее. Мэр также напомнил, что Владимир Андреевич меньше месяца назад стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Министр спорта Сергей Ахапов выразил сожаление о невосполнимой для российского спорта утрате. По словам чиновника, Тарасов был безоговорочным лидером отечественного хоккея.

Свои соболезнования родным, друзьям, коллегам ушедшего из жизни тренера выразили КХЛ и Федерации хоккея России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг, как и Максим Кудрявцев, обратил внимание, что Андрей Тарасенко воспитал в лице своего сына звезду хоккея мирового масштаба. Также он вспомнил, что второй сын также профессиональный хоккеист.

Видео: ХК «Сибирь»

Спортивный обозреватель Дмитрий Ерыкалов также отметил всю тяжесть ситуации и величину потери, который понесла не только семья Андрея Тарасенко, но и хоккей.

«Колоссальная потеря как для семьи, клуба, так и всего нашего хоккея. Он был ценным специалистом и просто порядочным человеком, про которого я не помню плохих слов.», — написал Ерыкалов в своем телеграм-канале.
Умер легендарный нападающий, тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко
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