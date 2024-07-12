Спортсмены и власть — об уходе из жизни тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Одним из первых кончину тренера прокомментировал гендиректор «Сибири» Лев Крутохвостов. Он хорошо знал ушедшего из жизни, ведь не только играл с ним в одном звене, но и дружил.
«Тарасенко навсегда вписал себя в историю ХК „Сибирь“», — публикует слова Крутохвостова телеграм-канал ХК «Сибирь».
12 июля пресс-центр мэрии Новосибирска опубликовал соболезнования мэра Максима Кудрявцева. Градоначальник упомянул сына скончавшегося Андрея Тарасенко — Владимира, который стал достойным преемником своего отца в хоккее. Мэр также напомнил, что Владимир Андреевич меньше месяца назад стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.
Министр спорта Сергей Ахапов выразил сожаление о невосполнимой для российского спорта утрате. По словам чиновника, Тарасов был безоговорочным лидером отечественного хоккея.
Свои соболезнования родным, друзьям, коллегам ушедшего из жизни тренера выразили КХЛ и Федерации хоккея России.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг, как и Максим Кудрявцев, обратил внимание, что Андрей Тарасенко воспитал в лице своего сына звезду хоккея мирового масштаба. Также он вспомнил, что второй сын также профессиональный хоккеист.
Спортивный обозреватель Дмитрий Ерыкалов также отметил всю тяжесть ситуации и величину потери, который понесла не только семья Андрея Тарасенко, но и хоккей.
«Колоссальная потеря как для семьи, клуба, так и всего нашего хоккея. Он был ценным специалистом и просто порядочным человеком, про которого я не помню плохих слов.», — написал Ерыкалов в своем телеграм-канале.