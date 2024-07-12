Такси на водородном двигателе преодолело 842 километра без дозаправки

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
Как пишет newkhakasiya.online, компания модернизировала инфраструктуру заправки жидким водородом. Благодаря топливному элементу, обеспечивающему электричеством все шесть винтов аппарата, удалось преодолеть это немыслимое расстояние. При этом аппарат выбрасывал в воздух только водяной пар. После посадки в баке оставалось 10 процентов топлива.
В Joby убеждены, что это не предел, и в перспективе ожидается увеличение дальности полета до более чем 1500 километров.