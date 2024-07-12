Такси на водородном двигателе преодолело 842 километра без дозаправки

Как пишет newkhakasiya.online, компания модернизировала инфраструктуру заправки жидким водородом. Благодаря топливному элементу, обеспечивающему электричеством все шесть винтов аппарата, удалось преодолеть это немыслимое расстояние. При этом аппарат выбрасывал в воздух только водяной пар. После посадки в баке оставалось 10 процентов топлива.