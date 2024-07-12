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Такси на водородном двигателе преодолело 842 километра без дозаправки

Такси на водородном двигателе преодолело 842 километра без дозаправки

12 июля 2024, 19:21
Фото: Изображение Midjourney
Компания Joby Aviation сообщила, что завершила испытательный полет воздушного такси S4 eVTOL на водородном топливе протяженностью 842 километра. Этот результат почти в 3 раза превышает дальность полетов на аккумуляторах и открывает новые перспективы для экологически чистой авиации в будущем.

Как пишет newkhakasiya.online, компания модернизировала инфраструктуру заправки жидким водородом. Благодаря топливному элементу, обеспечивающему электричеством все шесть винтов аппарата, удалось преодолеть это немыслимое расстояние. При этом аппарат выбрасывал в воздух только водяной пар. После посадки в баке оставалось 10 процентов топлива.

В Joby убеждены, что это не предел, и в перспективе ожидается увеличение дальности полета до более чем 1500 километров.

#Общество
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