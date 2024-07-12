Трамвай №13 сошел с рельсов в Новосибирске — последствия аварии

Маршрут №13 считается одним из самых сложных, управлять им доверяют опытным водителям. При этом трамваи данного маршрута регулярно попадают в сводки происшествий, как бы оправдывая свой номер. Сам маршрут получил звание легендарного. В 2022 году в сквере за НОВАТом даже появился арт-объект «13 трамвай».