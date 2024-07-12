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Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 03:44

Последствия схода трамвая с рельсов в Новосибирске попали на видео

Трамвай №13 сошел с рельсов в Новосибирске — последствия аварии

12 июля 2024, 03:42
Фото: t.me/novosibtop

Последствия схода трамвая с рельсов в Новосибирске попали на видео

Утром 12 июля на улице Писарева произошел инцидент с участием трамвая маршрута №13, сообщают очевидцы.

Состав сошел с рельсов. Обошлось без пострадавших. Инцидент затруднил движение на участке. Последствия аварии попали на видео.

Видео: t.me/novosibtop

Маршрут №13 считается одним из самых сложных, управлять им доверяют опытным водителям. При этом трамваи данного маршрута регулярно попадают в сводки происшествий, как бы оправдывая свой номер. Сам маршрут получил звание легендарного. В 2022 году в сквере за НОВАТом даже появился арт-объект «13 трамвай».

В июне на левом берегу с рельсов сошел трамвай №15, но его удалось быстро поставить на рельсы, и он продолжил свой путь.

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