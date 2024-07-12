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Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Котята играются

Умилительные фотографии лесных котят показал Новосибирский зоопарк

12 июля 2024, 03:36
Фото: А. Лаптенко, В. Габов / Новосибирский зоопарк
Котята играются
Подросших лесных котят сфотографировали в Новосибирском зоопарке.

Котята родились в мае текущего года. Новорожденных было четверо. Животные уже адаптировались за эти месяцы к среде обитания. Они не пугаются людей, не бегают только возле мамы, а играются между собой. Их снимки действительно умиляют посетителей зоопарка.

Фото: А. Лаптенко, В. Габов / Новосибирский зоопарк

Также в мае родились канадские волчата. Сначала они боялись отойти от мамы, они нуждались в ее заботе. Теперь зверята подросли и также играют.

Ранее зоопарк рассказал о необычных летучих собаках. Они похожи на мышей, но мордочка у них очень отличается.

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