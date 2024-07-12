Умилительные фотографии лесных котят показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Котята родились в мае текущего года. Новорожденных было четверо. Животные уже адаптировались за эти месяцы к среде обитания. Они не пугаются людей, не бегают только возле мамы, а играются между собой. Их снимки действительно умиляют посетителей зоопарка.
Также в мае родились канадские волчата. Сначала они боялись отойти от мамы, они нуждались в ее заботе. Теперь зверята подросли и также играют.
Ранее зоопарк рассказал о необычных летучих собаках. Они похожи на мышей, но мордочка у них очень отличается.