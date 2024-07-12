Власти помогают с газификацией семьям участников СВО в Новосибирской области

С 12 июля дом семьи героя СВО из Барабинского района стал намного комфортнее, благодаря газификации. Сейчас мужчина находится в зоне проведения Спецоперации., а его супруге станет намного проще вести домашнее хозяйство. Благодаря участию в программе по компенсации затрат, удалось сэкономить значительную часть бюджета семьи.