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Газ

Власти помогают с газификацией семьям участников СВО в Новосибирской области

12 июля 2024, 12:35
Фото: 1MI
Газ
Семьям участников СВО компенсируют расходы, понесенные в рамках подключения дома к системе газификации, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Семьям участников СВО в Новосибирской области стала доступна возможность компенсировать расходы, понесенные при подключении газа. Оплачивается купленное оборудование. Общая сумма компенсации составляет 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Право на компенсацию расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации, имеют 15 категорий граждан, в том числе инвалиды и ветераны боевых действий, многодетные семьи, участники СВО. Финансирование в 2023 году составило порядка 18 млн рублей. Воспользовались мерой поддержки 216 жителей региона. В бюджете текущего года заложено 82 млн рублей. Уже 240 человек получили компенсацию. Для получения возмещения расходов необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Максимальный размер компенсации — до 100 тысяч рублей», — рассказала о мере поддержки министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

С 12 июля дом семьи героя СВО из Барабинского района стал намного комфортнее, благодаря газификации. Сейчас мужчина находится в зоне проведения Спецоперации., а его супруге станет намного проще вести домашнее хозяйство. Благодаря участию в программе по компенсации затрат, удалось сэкономить значительную часть бюджета семьи.

Напомним, что правительством Новосибирской области реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Правительство#Газификация#Газ#СВО
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