Заподозренную во взяточничестве чиновницу из новосибирской мэрии оставили в СИЗО

Напомним, что Олесю Богомазову заподозрили во взяточничестве. В ее отношении возбуждено уголовное дело, а сама женщина помещена под стражу 15 мая. Если в суде будет доказана вина обвиняемой, то ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или же крупный денежный штраф.