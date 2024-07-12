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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

СИЗО

Заподозренную во взяточничестве чиновницу из новосибирской мэрии оставили в СИЗО

12 июля 2024, 11:24
Фото: 1MI
СИЗО
Для новосибирской чиновницы продлен срок нахождения в СИЗО, сообщает судебный департамент региона.

Заместитель руководителя дептранса Новосибирска останется за решеткой до 12 сентября текущего года. Соответствующее решение принято Дзержинским районным судом Новосибирска.

Напомним, что Олесю Богомазову заподозрили во взяточничестве. В ее отношении возбуждено уголовное дело, а сама женщина помещена под стражу 15 мая. Если в суде будет доказана вина обвиняемой, то ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или же крупный денежный штраф.

Фото: Судебный департамент Новосибирской области
И. о. начальника департамента транспорта Богомазову отправили в СИЗО в Новосибирске
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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Суд#Мэрия#Сизо
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