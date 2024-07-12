Заподозренную во взяточничестве чиновницу из новосибирской мэрии оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Заместитель руководителя дептранса Новосибирска останется за решеткой до 12 сентября текущего года. Соответствующее решение принято Дзержинским районным судом Новосибирска.
Напомним, что Олесю Богомазову заподозрили во взяточничестве. В ее отношении возбуждено уголовное дело, а сама женщина помещена под стражу 15 мая. Если в суде будет доказана вина обвиняемой, то ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или же крупный денежный штраф.