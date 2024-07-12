Зомби заметили бегущим за девушкой в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Преследование он сопровождал рычанием, нечленораздельными звуками. Также движения мужчины вызывали вопросы, за что пользователи Сети нарекли его «зомби». В конце видео девушка и преследователь скрываются за углом, слышен крик. Чем закончились «догоняшки» — не известно.
В Новосибирской области выросла смертность при купании. Утонуло почти 50 человек. В ГУ МЧС опубликовали список разрешенных мест — там дежурят спасатели. С 12 июля ведомство перевели в режим повышенной готовности.