Зомби заметили бегущим за девушкой в Новосибирске

Преследование он сопровождал рычанием, нечленораздельными звуками. Также движения мужчины вызывали вопросы, за что пользователи Сети нарекли его «зомби». В конце видео девушка и преследователь скрываются за углом, слышен крик. Чем закончились «догоняшки» — не известно.