BMW X5 снес семь припаркованных авто в центре Новосибирска — проспект перекрыли

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Все случилось вечером 13 июля на Красном проспекте. Сообщается, что автомобиль марки BMW X5 влетел в припаркованные у тротуара машины.
Иномарка двигалась на огромной скорости, ближе к 200 км/час. Повреждения получили как минимум семь машин.
Красный проспект перекрыли спецслужбы. Автомобиль тушили пожарные. На месте дежурит реанимация, судя по снимкам.
О состоянии водителя, не сообщается. Есть ли пострадавшие пешеходы — неизвестно, но на кадрах заметно, что в этот момент люди шли по тротуару. В ГАИ официально аварию не прокомментировали.