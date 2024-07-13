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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

О пострадавших информации нет

BMW X5 снес семь припаркованных авто в центре Новосибирска — проспект перекрыли

13 июля 2024, 16:57
Фото: АСТ-54
О пострадавших информации нет

BMW X5 снес семь припаркованных авто в центре Новосибирска

В центре Новосибирска произошла страшная авария, когда автомобиль на скорости влетел в машины, подробности дали в соцсетях.

Все случилось вечером 13 июля на Красном проспекте. Сообщается, что автомобиль марки BMW X5 влетел в припаркованные у тротуара машины.

Иномарка двигалась на огромной скорости, ближе к 200 км/час. Повреждения получили как минимум семь машин.

Красный проспект перекрыли спецслужбы. Автомобиль тушили пожарные. На месте дежурит реанимация, судя по снимкам.

О состоянии водителя, не сообщается. Есть ли пострадавшие пешеходы — неизвестно, но на кадрах заметно, что в этот момент люди шли по тротуару. В ГАИ официально аварию не прокомментировали.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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