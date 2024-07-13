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Updated Сегодня, 02:24

Людей спасли

Катер с людьми затонул ночью среди Бердского залива под Новосибирском

13 июля 2024, 02:22
Фото: МЧС
Людей спасли
Несколько человек спасали из затонувшего катера в Новосибирской области, подробности озвучили в МЧС.

Все произошло в ночь на 13 июля в 2 часа ночи на Бердском заливе. Три человека решили прокатиться на катере. Внезапно лодка заглохла. Люди позвонили спасателям.

Сотрудники МЧС в полной темноте искали нуждающихся в помощи сибиряков на большой акватории. Их катер тонул. За время ожидания спасателей, люди уже были в воде. Благодаря жилетам, трагедии избежать удалось. Новосибирцы были на поверхности воды.

Операцию по спасению завершили спустя час. Большое содействие оказала заявительница, так как она скинула в МЧС геопозицию и все время поддерживала связь. Помочь врачей горожанам не понадобилась.

На затонувшей яхте в Геленджике была жительница Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Спасатели#МЧС#Бердск
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