Катер с людьми затонул ночью среди Бердского залива под Новосибирском

Сотрудники МЧС в полной темноте искали нуждающихся в помощи сибиряков на большой акватории. Их катер тонул. За время ожидания спасателей, люди уже были в воде. Благодаря жилетам, трагедии избежать удалось. Новосибирцы были на поверхности воды.