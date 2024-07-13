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Люди утонули

Одно тело не нашли: двое новосибирцев утонули за день в реке Обь

13 июля 2024, 02:56
Фото: atas.info
Люди утонули

Двое новосибирцев утонули за день в реке Обь

В Новосибирске продолжают случаться трагедии на воде, о последних случаях рассказали в МАСС.

Два инцидента случились днем 12 июля. Первая трагедия произошла в Ленинском районе. Купаться в реке Обь отправился мужчина. Очевидцы заметили, что он не появился на поверхности. Тогда на место прибыли спасатели. Они проводили водолазные работы. Длилось это три часа. Тело 27-летнего новосибирца нашли. Его передали полиции.

Вторая трагедия случилась в Ленинском районе. Мужчина купался в реке Обь, где Бугринский пляж. Он утонул. Водолазные работы шли больше 4-х часов. Пропавшего на воде так и не нашли.

Напомним, ранее мы назвали места, где безопасно купаться в Новосибирской области, чтобы не утонуть. Разрешенных мест не так много, но шансов выжить там — гораздо больше.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Утонул#18+#Река Обь#Спасатели МАСС
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