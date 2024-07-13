Одно тело не нашли: двое новосибирцев утонули за день в реке Обь

Два инцидента случились днем 12 июля. Первая трагедия произошла в Ленинском районе. Купаться в реке Обь отправился мужчина. Очевидцы заметили, что он не появился на поверхности. Тогда на место прибыли спасатели. Они проводили водолазные работы. Длилось это три часа. Тело 27-летнего новосибирца нашли. Его передали полиции.