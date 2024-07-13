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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

От диабета умирают

От сахарного диабета стали чаще умирать новосибирцы

13 июля 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
От диабета умирают
Ежегодное увеличение смертности от сахарного диабета фиксируют в Новосибирскстате.

Смертность от сахарного диабета продолжает расти. В 2022 году от болезни скончалось 248 сибиряков. В 2023 году умерших было больше — 406.

Среди умерших 33 человека были зависимы от инсулина, еще шесть страдающих страдали другой формой диабета, пишет РБК Новосибирск. Такая статистика собрана по всей Новосибирской области.

Напомним, ранее мы рассказали, что от спайса умирают только в Новосибирской области. Среди отравленных были не только взрослые, но дети и подростки.

В антитоп регионов по отравлению спиртом попала Новосибирская область
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Смерть#Диабет#Болезнь#Заболеваемость#Новосибирскстат
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