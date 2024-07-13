От сахарного диабета стали чаще умирать новосибирцы

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Смертность от сахарного диабета продолжает расти. В 2022 году от болезни скончалось 248 сибиряков. В 2023 году умерших было больше — 406.
Среди умерших 33 человека были зависимы от инсулина, еще шесть страдающих страдали другой формой диабета, пишет РБК Новосибирск. Такая статистика собрана по всей Новосибирской области.
Напомним, ранее мы рассказали, что от спайса умирают только в Новосибирской области. Среди отравленных были не только взрослые, но дети и подростки.