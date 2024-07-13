От спайсов умирают подростки и взрослые только в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Данные сравнивались за восемь лет: с 2016 по 2024 год. За это время в России зарегистрировали 7989 отравлений курительными смесями (spice), среди них было 236 смертей.
Зачастую курильщиками являются взрослые (84%), а также подростки от 15 до 17 лет (11%) и дети до 14 лет (5%). В 87% случаев курят мужчины. Среди детей за весь период произошло два летальных случая, среди подростков — пять. В прошлом году смертей от курения не было. Только в Новосибирской области произошло отравление спайсами с летальным исходом — всего 23 случая.
Зачастую люди травятся спайсами в следующих регионах:
Дети получали отравления больше всего в этих субъектах:
Подростки травились в этих регионах:
в Новосибирской, Архангельской, Брянской, Ивановской, Кемеровской областях, Приморском и Хабаровском краях, в Москве.