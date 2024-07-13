От спайсов умирают подростки и взрослые только в Новосибирской области

Зачастую курильщиками являются взрослые (84%), а также подростки от 15 до 17 лет (11%) и дети до 14 лет (5%). В 87% случаев курят мужчины. Среди детей за весь период произошло два летальных случая, среди подростков — пять. В прошлом году смертей от курения не было. Только в Новосибирской области произошло отравление спайсами с летальным исходом — всего 23 случая.