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Курение вредит вашему здоровью

От спайсов умирают подростки и взрослые только в Новосибирской области

13 июля 2024, 05:44
Фото: Изображение Midjourney
Курение вредит вашему здоровью
Шокирующую статистику по отравлению курительными смесями в Новосибирской области представил Роспотребнадзор.

Данные сравнивались за восемь лет: с 2016 по 2024 год. За это время в России зарегистрировали 7989 отравлений курительными смесями (spice), среди них было 236 смертей.

Зачастую курильщиками являются взрослые (84%), а также подростки от 15 до 17 лет (11%) и дети до 14 лет (5%). В 87% случаев курят мужчины. Среди детей за весь период произошло два летальных случая, среди подростков — пять. В прошлом году смертей от курения не было. Только в Новосибирской области произошло отравление спайсами с летальным исходом — всего 23 случая.

В антитоп регионов по отравлению спиртом попала Новосибирская область
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Зачастую люди травятся спайсами в следующих регионах:

  • в Архангельской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Свердловской, Саратовской и Томской областях, городе Москве, Красноярском крае.

Дети получали отравления больше всего в этих субъектах:

  • в Саратовской, Нижегородской, Пензенской, Новосибирской, Калининградской областях, в Москве.

Подростки травились в этих регионах:

в Новосибирской, Архангельской, Брянской, Ивановской, Кемеровской областях, Приморском и Хабаровском краях, в Москве.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Статистика#Подростки#Отравление
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