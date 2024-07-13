Перебегал дорогу: школьника сбил новосибирец в Республике Алтай

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Все произошло 12 июля в Чемальском районе. За рулем автомобиля сидел житель Новосибирска, которому 36 лет. В пути следования на дорогу выбежал ребенок.
Школьник перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Ребенка не было видно из-за встречного автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик пострадал. Известно, что ему 8 лет. Его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. В деталях аварии разбираются сотрудники ГАИ.