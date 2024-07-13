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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

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Updated Сегодня, 13:44

Мальчик пострадал

Перебегал дорогу: школьника сбил новосибирец в Республике Алтай

13 июля 2024, 13:42
Фото: 1MI
Мальчик пострадал
В Республике Алтай произошло ДТП с участием ребенка, подробности сообщили в местном ГАИ.

Все произошло 12 июля в Чемальском районе. За рулем автомобиля сидел житель Новосибирска, которому 36 лет. В пути следования на дорогу выбежал ребенок.

Школьник перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Ребенка не было видно из-за встречного автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик пострадал. Известно, что ему 8 лет. Его доставили в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. В деталях аварии разбираются сотрудники ГАИ.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП
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