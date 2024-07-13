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Люди продолжают тонуть

Погибли 46 новосибирцев: названы районы, где тонут больше всего людей летом 2024

13 июля 2024, 06:02
Фото: atas.info
Люди продолжают тонуть

В МЧС назвали районы, где тонут больше всего людей в Новосибирской области

Пугающую статистику по утопленникам представили в МЧС по Новосибирской области.

С того времени, когда в Новосибирской области официально начался купальный сезон в летнее время, насчитывается 46 утонувших людей. Среди них было 16 детей.

Больше всего людей тонули в Новосибирске — это 18 человек, Новосибирском районе — 8 человек, Тогучинском районе — 5 человек и Краснозерском районе — 3 человека. В других районах области утонуло по одному человеку.

Зачастую смерти происходили в местах, где запрещено купаться, а также если дети оставались без присмотра взрослых. Чтобы допустить как можно меньше трагедий, в МЧС напомнили правила безопасности:

  • нужно купаться только в разрешенных местах;
  • не пить алкоголь при купании;
  • не оставлять детей одних;
  • заходить в воду постепенно, чтобы тело привыкло и у вас не свело части тела;
  • подумайте, умеете ли вы плавать, чтобы уходить далеко от берега.
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Утонул#МЧС#Купальный сезон
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