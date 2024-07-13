Погибли 46 новосибирцев: названы районы, где тонут больше всего людей летом 2024

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:02
С того времени, когда в Новосибирской области официально начался купальный сезон в летнее время, насчитывается 46 утонувших людей. Среди них было 16 детей.
Больше всего людей тонули в Новосибирске — это 18 человек, Новосибирском районе — 8 человек, Тогучинском районе — 5 человек и Краснозерском районе — 3 человека. В других районах области утонуло по одному человеку.
Зачастую смерти происходили в местах, где запрещено купаться, а также если дети оставались без присмотра взрослых. Чтобы допустить как можно меньше трагедий, в МЧС напомнили правила безопасности: