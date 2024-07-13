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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Женщина упала

Ребро сломала женщина, катаясь на водной ватрушке в Новосибирске

13 июля 2024, 09:47
Фото: 1MI
Женщина упала
В Новосибирске женщину увезли в больницу с подозрением на перелом ребра после покатушек на ватрушке, рассказали в МАСС.

Все случилось днем 13 июля на воде. Женщина отдыхала и каталась на ватрушке. Во время катания она неудачно упала, получив ушиб. На место вызвали медиков.

Ей оказали первую помощь и увезли в больницу с предположением, что у нее перелом ребра. Как она чувствует себя сейчас, неизвестно.

Как напомнили спасатели МАСС, безобидное катание на таких плюшках тоже весьма опасное. Всегда следует надевать жилет и избегать столкновений.

Фото: МАСС
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Вода#Спасатели#Травма#Купальный сезон
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