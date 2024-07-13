Ребро сломала женщина, катаясь на водной ватрушке в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Все случилось днем 13 июля на воде. Женщина отдыхала и каталась на ватрушке. Во время катания она неудачно упала, получив ушиб. На место вызвали медиков.
Ей оказали первую помощь и увезли в больницу с предположением, что у нее перелом ребра. Как она чувствует себя сейчас, неизвестно.
Как напомнили спасатели МАСС, безобидное катание на таких плюшках тоже весьма опасное. Всегда следует надевать жилет и избегать столкновений.