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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Водитель пострадал

Сбил лося и врезался в дерево водитель под Новосибирском

13 июля 2024, 08:41
Фото: 1MI
Водитель пострадал
В пригороде Новосибирска произошло ДТП, в котором сбили животное, сообщают очевидцы в соцсетях.

Все случилось рядом с селом Плотниково. Автомобилем марки Hyundai Solaris управлял мужчина. Он ехал по трассе и внезапно на его пути появилось препятствие.

На дорогу выбежал лось. Водитель сбил животное, не успев увернуться. Выжил ли зверь, неизвестно. После удара машина врезалась в дерево.

Сообщается, что автомобилист сильно пострадал. Транспортное средство получило сильные повреждения. Официально в ГАИ информацию еще не прокомментировали.

Фото: АСТ-54
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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