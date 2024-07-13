Сбил лося и врезался в дерево водитель под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Все случилось рядом с селом Плотниково. Автомобилем марки Hyundai Solaris управлял мужчина. Он ехал по трассе и внезапно на его пути появилось препятствие.
На дорогу выбежал лось. Водитель сбил животное, не успев увернуться. Выжил ли зверь, неизвестно. После удара машина врезалась в дерево.
Сообщается, что автомобилист сильно пострадал. Транспортное средство получило сильные повреждения. Официально в ГАИ информацию еще не прокомментировали.