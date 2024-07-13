Стало известно, когда в Новосибирске похоронят тренера Андрея Тарасенко

Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля. Эта трагичная новость отразилась в сердце каждого болельщика и члена команды. Он проработал в ХК «Сибирь» тренером не один год. В юности он и сам был игроком. Он трудился в разных командах. После завершения спортивной карьеры, он стал тренером.