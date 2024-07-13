Стало известно, когда в Новосибирске похоронят тренера Андрея Тарасенко

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Published Сегодня, 03:43
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Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля. Эта трагичная новость отразилась в сердце каждого болельщика и члена команды. Он проработал в ХК «Сибирь» тренером не один год. В юности он и сам был игроком. Он трудился в разных командах. После завершения спортивной карьеры, он стал тренером.
Хоккейный клуб добился хороших результатов под наставничеством Андрея Тарасенко. Команда завоевала бронзу на чемпионате КХЛ. Этот результат клуб превзойти больше не смог.
Новосибирцу было всего 56 лет. Прощание с ним состоится 14 июля в 13:00 в ЛДС «Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 23). Сказать прощальные слова могут все желающие.