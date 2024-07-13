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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 03:45

Тренер скончался

Стало известно, когда в Новосибирске похоронят тренера Андрея Тарасенко

13 июля 2024, 03:43
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
Тренер скончался
Прощание с легендарным спортсменом Андреем Тарасенко состоится в Новосибирске, дату сообщили в хоккейном клубе, где он проработал много лет.

Андрей Тарасенко ушел из жизни 11 июля. Эта трагичная новость отразилась в сердце каждого болельщика и члена команды. Он проработал в ХК «Сибирь» тренером не один год. В юности он и сам был игроком. Он трудился в разных командах. После завершения спортивной карьеры, он стал тренером.

Хоккейный клуб добился хороших результатов под наставничеством Андрея Тарасенко. Команда завоевала бронзу на чемпионате КХЛ. Этот результат клуб превзойти больше не смог.

Новосибирцу было всего 56 лет. Прощание с ним состоится 14 июля в 13:00 в ЛДС «Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 23). Сказать прощальные слова могут все желающие.

Спортсмены и власть — об уходе из жизни тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко
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