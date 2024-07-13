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Только 12% новосибирцев считают чек важным при покупке товаров у мастеров или частных

Только 12% новосибирцев считают чек важным при покупке товаров у мастеров или частных

13 июля 2024, 02:00
Фото: freepik
Еще 16% опрошенных новосибирских покупателей не акцентируют сильное внимание на чеке, а 72% и вовсе забывают о нем и оплачивают товары без подтверждающих документов. Такие данные следуют из результатов опроса* Аналитического Центра Консоль.Про (платформа для работы с внештатными исполнителями).

Несмотря на то, что только 12% новосибирцев считают чек важным при покупке товаров, половина всех респондентов знает о последствиях отсутствия этого документа. При этом, среди абсолютного большинства, которое не придает чеку особого внимания, только 26% будет пытаться оформить возврат в правовом поле: 7% обратятся в суд, а 19% — в полицию. Почти треть не планирует предпринимать никаких шагов, а 43% ограничатся написанием гневного отзыва о продавце в доступных сервисах.

Чаще всего продажи без чека совершаются при приобретении товаров ручной работы. Согласно опросу, 48% респондентов из Новосибирска готовы пойти на такой шаг, если у производителя будет хорошая репутация в интернете, а 32% согласны довериться ему, если он является другом или личным знакомым.

Треть (35%) приобретают товары ручной работы раз в несколько месяцев. Чаще всего жителей Новосибирска интересуют одежда и аксессуары ручной работы (39%), продукты питания (31%), а также детские игрушки (10%). По заверениям опрошенных, почти половина в год тратит на такие товары до 60 тысяч рублей.

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