Только 12% новосибирцев считают чек важным при покупке товаров у мастеров или частных

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Несмотря на то, что только 12% новосибирцев считают чек важным при покупке товаров, половина всех респондентов знает о последствиях отсутствия этого документа. При этом, среди абсолютного большинства, которое не придает чеку особого внимания, только 26% будет пытаться оформить возврат в правовом поле: 7% обратятся в суд, а 19% — в полицию. Почти треть не планирует предпринимать никаких шагов, а 43% ограничатся написанием гневного отзыва о продавце в доступных сервисах.
Чаще всего продажи без чека совершаются при приобретении товаров ручной работы. Согласно опросу, 48% респондентов из Новосибирска готовы пойти на такой шаг, если у производителя будет хорошая репутация в интернете, а 32% согласны довериться ему, если он является другом или личным знакомым.
Треть (35%) приобретают товары ручной работы раз в несколько месяцев. Чаще всего жителей Новосибирска интересуют одежда и аксессуары ручной работы (39%), продукты питания (31%), а также детские игрушки (10%). По заверениям опрошенных, почти половина в год тратит на такие товары до 60 тысяч рублей.