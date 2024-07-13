Только 12% новосибирцев считают чек важным при покупке товаров у мастеров или частных

Несмотря на то, что только 12% новосибирцев считают чек важным при покупке товаров, половина всех респондентов знает о последствиях отсутствия этого документа. При этом, среди абсолютного большинства, которое не придает чеку особого внимания, только 26% будет пытаться оформить возврат в правовом поле: 7% обратятся в суд, а 19% — в полицию. Почти треть не планирует предпринимать никаких шагов, а 43% ограничатся написанием гневного отзыва о продавце в доступных сервисах.