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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:20

От алкоголя умирают

В антитоп регионов по отравлению спиртом попала Новосибирская область

13 июля 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney
От алкоголя умирают
Регионы по числу отравившихся алкоголиков назвал Роспотребнадзор, выпустив статистику по ситуации с отравлениями в стране.

Данные отравления спиртом сравнивали за девять лет: с 2014 по 2023 гг. За этот период в России произошло 426 тысяч отравлений алкоголем, из них 116 тысяч оказались летальными.

Чаще всего спиртом травятся мужчины — это 77%, а вот женщин гораздо меньше — 23%. Среди подростков от 15 до 17 лет было зафиксировано 1752 подобных случая (5,3%), также были отравления среди детей до 14 лет — 1387 случаев (4,3%).

В прошлом году острые отравления спиртосодержащей продукцией фиксировались в 33 регионах:

  • от 3,0 до 4 раз: в Алтайском крае, Самарской области, Красноярском крае;
  • от 2,0 до 2,5 раза: в Архангельской, Липецкой, Новосибирской, Кемеровской, Пензенской областях, Чувашской Республике, Республике Тыва;
  • от 1,5 до 1,87 раз: в Республике Алтай, Омской, Калужской областях, городе Санкт-Петербурге и Курганской области;
  • от 1,03 до 1,43 раза: в Ульяновской, Смоленской областях, Республике Марий Эл, Ростовской, Курской, Саратовской, Астраханской, Кировской, Тульской, Владимирской, Томской, Иркутской, Рязанской и Оренбургской областях, республиках Башкортостан, Бурятия, Коми, Удмуртской Республике.
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Летальным исходом обошлось отравление в следующих регионах:

  • от 3,1 до 3,67 раз: в Пензенской и Архангельской областях, Республике Коми, Чукотском автономном округе;
  • от 1,0 до 1,47 раз: в Липецкой, Ярославской, Новосибирской, Костромской, Калининградской, Самарской, Тюменской, Оренбургской, Курской областях, Камчатском крае, Республике Хакасия, Пермском и Приморском краях, Республике Мордовия.

В основном, люди травятся этанолом, парфюмерными изделиями (одеколон), стеклоочистителями, метанолом, тормозной жидкостью и суррогатами алкоголя.

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