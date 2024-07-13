В антитоп регионов по отравлению спиртом попала Новосибирская область

Чаще всего спиртом травятся мужчины — это 77%, а вот женщин гораздо меньше — 23%. Среди подростков от 15 до 17 лет было зафиксировано 1752 подобных случая (5,3%), также были отравления среди детей до 14 лет — 1387 случаев (4,3%).