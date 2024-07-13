В антитоп регионов по отравлению спиртом попала Новосибирская область

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Данные отравления спиртом сравнивали за девять лет: с 2014 по 2023 гг. За этот период в России произошло 426 тысяч отравлений алкоголем, из них 116 тысяч оказались летальными.
Чаще всего спиртом травятся мужчины — это 77%, а вот женщин гораздо меньше — 23%. Среди подростков от 15 до 17 лет было зафиксировано 1752 подобных случая (5,3%), также были отравления среди детей до 14 лет — 1387 случаев (4,3%).
В прошлом году острые отравления спиртосодержащей продукцией фиксировались в 33 регионах:
Летальным исходом обошлось отравление в следующих регионах:
В основном, люди травятся этанолом, парфюмерными изделиями (одеколон), стеклоочистителями, метанолом, тормозной жидкостью и суррогатами алкоголя.