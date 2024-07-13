«В невменяемом состоянии»: жуткое ДТП с перевернутым авто случилось в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В соцсетях говорится, что «Водитель седана в невменяемом состоянии бортанул таксиста, который двигался на Volkswagen Polo в сторону Бердского шоссе. В следствии чего и перевернулся».
Как сообщили в ГАИ, за рулем Volkswagen Passat сидел 22-летний мужчина. Он, нарушая правила дорожного движения, ехал по улице Большевистская. Внезапно он врезался в машину марки Volkswagen Polo.
После того, как транспортные средства столкнулись, первое авто перевернулось. Пострадал водитель Volkswagen Passat. Его доставили в больницу. На месте работали сотрудники ГАИ.