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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Водитель пострадал

«В невменяемом состоянии»: жуткое ДТП с перевернутым авто случилось в Новосибирске

13 июля 2024, 11:45
Фото: АСТ-54
Водитель пострадал

Volkswagen Polo перевернулся с водителем в ДТП на Большевистской в Новосибирске

В Новосибирске водитель пострадал, врезавшись в попутную машину, подробности сообщили в Госавтоинспекции.

В соцсетях говорится, что «Водитель седана в невменяемом состоянии бортанул таксиста, который двигался на Volkswagen Polo в сторону Бердского шоссе. В следствии чего и перевернулся».

Как сообщили в ГАИ, за рулем Volkswagen Passat сидел 22-летний мужчина. Он, нарушая правила дорожного движения, ехал по улице Большевистская. Внезапно он врезался в машину марки Volkswagen Polo.

После того, как транспортные средства столкнулись, первое авто перевернулось. Пострадал водитель Volkswagen Passat. Его доставили в больницу. На месте работали сотрудники ГАИ.

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