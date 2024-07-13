Водителями автобусов с зарплатой в 100 тысяч отказываются работать новосибирцы

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
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Дефицит водителей фиксируется в Новосибирске. Речь идет об общественном транспорте. Работать на маршрутных автобусах желающих мало. Это оставляет след на количестве рейсов в день. Так, в Краснообске, предлагают зарплату в 100 тысяч. Однако сейчас там укомплектованность сотрудниками составила лишь 70%.
За последние пару лет водителям регулярно поднимали зарплату. Она выросла практически на 50%, пишет VN ru. Но все же, проблема остается нерешенной.
Такой дефицит наблюдается уже приличное время. При этом ужесточаются и нормы выработки, в том числе и запрещенная переработка по времени. Причем проблема с кадрами стоит уже на федеральном уровне.