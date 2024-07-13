Водителями автобусов с зарплатой в 100 тысяч отказываются работать новосибирцы

Дефицит водителей фиксируется в Новосибирске. Речь идет об общественном транспорте. Работать на маршрутных автобусах желающих мало. Это оставляет след на количестве рейсов в день. Так, в Краснообске, предлагают зарплату в 100 тысяч. Однако сейчас там укомплектованность сотрудниками составила лишь 70%.