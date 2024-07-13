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Водителей мало

Водителями автобусов с зарплатой в 100 тысяч отказываются работать новосибирцы

13 июля 2024, 02:46
Фото: atas.info
Водителей мало
Водителей, которые управляют пассажирским автобусом, не хватает в Новосибирске, об этом сообщил замначальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин.

Дефицит водителей фиксируется в Новосибирске. Речь идет об общественном транспорте. Работать на маршрутных автобусах желающих мало. Это оставляет след на количестве рейсов в день. Так, в Краснообске, предлагают зарплату в 100 тысяч. Однако сейчас там укомплектованность сотрудниками составила лишь 70%.

За последние пару лет водителям регулярно поднимали зарплату. Она выросла практически на 50%, пишет VN ru. Но все же, проблема остается нерешенной.

Такой дефицит наблюдается уже приличное время. При этом ужесточаются и нормы выработки, в том числе и запрещенная переработка по времени. Причем проблема с кадрами стоит уже на федеральном уровне.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Дефицит#Зарплата#Водители#Дефицит кадров
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