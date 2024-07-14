Молодой мужчина утонул в Оби в Новосибирске — он спасал тонущих

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Инцидент произошел в несанкционированном месте для купания, обозначенном запрещающими знаками, подчеркнули в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как рассказали очевидцы, изначально в водоворот стало затягивать детей, им на помощь бросились взрослые. Один мужчина из воды так и не выбрался, его тело до сих пор ищут.
Смертность на воде в Новосибирской области показывает пугающий рост летом 2024 года. Этому способствует аномально жаркая погода, а также пренебрежение правилами безопасности при нахождении на воде.