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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Молодой мужчина утонул в Оби в Новосибирске — он спасал тонущих

Молодой мужчина утонул в Оби в Новосибирске — он спасал тонущих

14 июля 2024, 05:13
Фото: t.me/inc54
13 июля в районе парка «Арена» в Новосибирске погиб молодой мужчина, его тело до сих пор ищут спасатели МАСС.

Инцидент произошел в несанкционированном месте для купания, обозначенном запрещающими знаками, подчеркнули в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как рассказали очевидцы, изначально в водоворот стало затягивать детей, им на помощь бросились взрослые. Один мужчина из воды так и не выбрался, его тело до сих пор ищут.

Видео: t.me/inc54

Смертность на воде в Новосибирской области показывает пугающий рост летом 2024 года. Этому способствует аномально жаркая погода, а также пренебрежение правилами безопасности при нахождении на воде.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск
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