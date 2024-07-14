Озеро в центре Новосибирска очистили аквалангисты — что они там нашли

Со дна водоема аквалангисты подняли много мусора, который вывозили КАМАЗами. Особенно много обнаружено автомобильных шин, детских игрушек. Их происхождение объясняют частным сектором, который был здесь ранее. Также из воды достали металлические конструкции и доски, вероятно, оставшиеся от рыбаков. Мусор и сухую траву на берегу убирали волонтеры, фанаты и игроки «Локомотива».