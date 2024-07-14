Озеро в центре Новосибирска очистили аквалангисты — что они там нашли

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Со дна водоема аквалангисты подняли много мусора, который вывозили КАМАЗами. Особенно много обнаружено автомобильных шин, детских игрушек. Их происхождение объясняют частным сектором, который был здесь ранее. Также из воды достали металлические конструкции и доски, вероятно, оставшиеся от рыбаков. Мусор и сухую траву на берегу убирали волонтеры, фанаты и игроки «Локомотива».
«Дайвинг центр 5 star IDC „Акваланг“ был приглашен руководством „Локомотива“ на день очистки водоема в рамках запланированной программы. В свою очередь наш дайв центр проявил инициативу и пригласил поучаствовать в мероприятии дружественные дайв центры», — рассказал Виктор Мишарин.
Массовый субботник прошел в формате праздника. На месте присутствовал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В мероприятии приняли активное участие дайвинг центры: «Акваланг», «На одной волне!», «Кольцово», Dive-Poisk, а так же Общественная организация ветеранов морского и речного флота Новосибирское морское собрание и региональная Ассоциация беспилотных систем.