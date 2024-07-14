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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Подростки устроили горячие танцы у часовни в Новосибирске

Подростки устроили горячие танцы у часовни в Новосибирске

14 июля 2024, 14:31
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
14 июля толпа подростков собралась на Красном проспекте для очередного танцевального флешмоба, действо застал корреспондент Atas.info.

Флешмоб проходил возле кафе Chicko, вдохновленного кухней и культурой Южной Кореи: k-pop, дорамами и аниме. В целом, подобные активности фанаты кафе устраивают регулярно. Как это было в этот раз — можете посмотреть на видео.

Видео: Юрий Фомиченко / atas.info

Кафе Chicko открыли в Новосибирске в 2022 году. Открытие сопровождал ажиотаж, перед входом собралась длинная очередь. Позже создатели заявили, что заведение отбило вложения уже через месяц после открытия.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Подростки#Танцы
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