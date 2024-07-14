Подростки устроили горячие танцы у часовни в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Флешмоб проходил возле кафе Chicko, вдохновленного кухней и культурой Южной Кореи: k-pop, дорамами и аниме. В целом, подобные активности фанаты кафе устраивают регулярно. Как это было в этот раз — можете посмотреть на видео.
Кафе Chicko открыли в Новосибирске в 2022 году. Открытие сопровождал ажиотаж, перед входом собралась длинная очередь. Позже создатели заявили, что заведение отбило вложения уже через месяц после открытия.