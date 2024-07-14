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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Своими уловами делятся новосибирцы в День рыбака

Своими уловами делятся новосибирцы в День рыбака

14 июля 2024, 06:32
Фото: 1MI
14 июля российские рыбаки отмечают свой профессиональный праздник, по этому случаю представляем подборку улова новосибирских ценителей порыбачить.

13 июля в преддверии Дня рыбака прошли семейные соревнования детского рыболовного клуба «Щука», ловили на спиннинг. Участвовали 19 команд, состоящих из отца и сына, отца и дочери, деда и внука, а также братьев. Победителями стали отец и сын Авдеевы, их улов суммарно достиг 3,5 кг.

Фото: vk.com/fishingsibru

Таких окуней и судаков выловил сибиряк в Боровом. Говорит, что для этого регулярно менял наживку в поисках лучшего варианта. Рыбачил утром и вечером.

Фото: vk.com/fishingsibru

Алексей Баканов рыбачил в Береговом. Говорит, что поймал несколько окуней, а вот крупный судак хотя и есть, но его немного. Рыбак советует ставить максимально легкие грузы.

Фото: vk.com/fishingsibru

Вот таких окуньков поймал Максим Александрович утром в окрестностях Таньваня в Обском море на глубине 6-9 метров.

Фото: vk.com/fishingsibru

Зеркального карпа выловил сибиряк в водоеме крестьянско-фермерского хозяйства «Собово». Рыбалка, правда, платная, зато есть шансы поймать сазана, осетра, карася, сома.

Фото: vk.com/fishingsibru

День рыбака в СССР отмечают с 1965 года каждое второе воскресенье июля. Позже праздник перекочевал в российский календарь.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Рыбалка#Рыбак
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