Своими уловами делятся новосибирцы в День рыбака

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:36
13 июля в преддверии Дня рыбака прошли семейные соревнования детского рыболовного клуба «Щука», ловили на спиннинг. Участвовали 19 команд, состоящих из отца и сына, отца и дочери, деда и внука, а также братьев. Победителями стали отец и сын Авдеевы, их улов суммарно достиг 3,5 кг.
Таких окуней и судаков выловил сибиряк в Боровом. Говорит, что для этого регулярно менял наживку в поисках лучшего варианта. Рыбачил утром и вечером.
Алексей Баканов рыбачил в Береговом. Говорит, что поймал несколько окуней, а вот крупный судак хотя и есть, но его немного. Рыбак советует ставить максимально легкие грузы.
Вот таких окуньков поймал Максим Александрович утром в окрестностях Таньваня в Обском море на глубине 6-9 метров.
Зеркального карпа выловил сибиряк в водоеме крестьянско-фермерского хозяйства «Собово». Рыбалка, правда, платная, зато есть шансы поймать сазана, осетра, карася, сома.
День рыбака в СССР отмечают с 1965 года каждое второе воскресенье июля. Позже праздник перекочевал в российский календарь.