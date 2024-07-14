Терешкова заявила, что ее слова про пешеходную улицу Ленина Новосибирска исказили

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В своем новом посте она явно дала понять, что решение группы экспертов, озвученное ранее, носит рекомендательный характер и предназначено для архитекторов. Именно им предстоит разработать дизайн-проект будущего облика центра Новосибирска.
«Без понимания возможности перекрытия Ленина разрабатывать такой большой проект невозможно!» — сказала Терешкова, уточнив, что свое «да» уже сказали члены двух комиссий.
Перекрывать улицу Ленина в ее нынешнем виде не будут, подчеркнула бывшая вице-мэр.
Идея сделать улицу Ленина пешеходной на постоянной основе витает уже давно. Несколько лет участок от одноименной площади до улицы Советская перекрывают для транспорта в праздничные дни. При этом на этот раз День города прошел без этих ограничений.
Анна Терешкова покинула свой пост в июне после 10 лет работы. На днях она опубликовала фотографию своих младших красавиц-дочерей.