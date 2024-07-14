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Терешкова заявила, что ее слова про пешеходную улицу Ленина Новосибирска исказили

Терешкова заявила, что ее слова про пешеходную улицу Ленина Новосибирска исказили

14 июля 2024, 07:25
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Решение о присвоении улице Ленина пешеходного статуса еще не принято, заявила бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В своем новом посте она явно дала понять, что решение группы экспертов, озвученное ранее, носит рекомендательный характер и предназначено для архитекторов. Именно им предстоит разработать дизайн-проект будущего облика центра Новосибирска.

«Без понимания возможности перекрытия Ленина разрабатывать такой большой проект невозможно!» — сказала Терешкова, уточнив, что свое «да» уже сказали члены двух комиссий.

Перекрывать улицу Ленина в ее нынешнем виде не будут, подчеркнула бывшая вице-мэр.

Нужно сделать улицу Ленина пешеходной?
За пешеходную улицу Ленина проголосовали эксперты в Новосибирске
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Идея сделать улицу Ленина пешеходной на постоянной основе витает уже давно. Несколько лет участок от одноименной площади до улицы Советская перекрывают для транспорта в праздничные дни. При этом на этот раз День города прошел без этих ограничений.

Анна Терешкова покинула свой пост в июне после 10 лет работы. На днях она опубликовала фотографию своих младших красавиц-дочерей.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Анна Терешкова#Улица Ленина#Опросы
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