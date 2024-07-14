Жара сбавит обороты: изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

В понедельник, 15 июля, дневная погода сохранится на уровне +31 градуса. Но уже 16 июля температурный максимум составит +29 градусов. В итоге к выходным, 20 и 21 июля температура снизится до умеренных +25…+26 градусов. Одновременно с ослаблением жары в город вернутся дожди — от небольших до умеренных, иногда с грозами.