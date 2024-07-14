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Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Жара сбавит обороты: изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Жара сбавит обороты: изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

14 июля 2024, 08:08
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В течение следующей недели аномальная жара в Новосибирске будет плавно сходить на нет, обещают сервисы прогноза погоды.

В понедельник, 15 июля, дневная погода сохранится на уровне +31 градуса. Но уже 16 июля температурный максимум составит +29 градусов. В итоге к выходным, 20 и 21 июля температура снизится до умеренных +25…+26 градусов. Одновременно с ослаблением жары в город вернутся дожди — от небольших до умеренных, иногда с грозами.

Но особо обнадеживаться не стоит — уже в начале очередной недели в Новосибирск вернутся показатели выше +30 градусов.

Фото: gismeteo.ru

Аналогичный прогноз на предстоящую неделю дает сервис «Яндекс. Погода».

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