Жара сбавит обороты: изучаем прогноз погоды на неделю в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В понедельник, 15 июля, дневная погода сохранится на уровне +31 градуса. Но уже 16 июля температурный максимум составит +29 градусов. В итоге к выходным, 20 и 21 июля температура снизится до умеренных +25…+26 градусов. Одновременно с ослаблением жары в город вернутся дожди — от небольших до умеренных, иногда с грозами.
Но особо обнадеживаться не стоит — уже в начале очередной недели в Новосибирск вернутся показатели выше +30 градусов.
Аналогичный прогноз на предстоящую неделю дает сервис «Яндекс. Погода».