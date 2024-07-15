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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Африканский лев по имени Ричард появился в Новосибирском зоопарке

Африканский лев по имени Ричард появился в Новосибирском зоопарке

15 июля 2024, 13:15
Фото: Новосибирский зоопарк
Несмотря на породу, сам лев — с российским характером, он приехал из Перми.

Ричарду восемь лет, ему уже подобрали пару — обитательницу зоопарка львицу Найтирию.

Родился Ричард в Калининградском зоопарке. С месячного возраста его перевели на искусственное вскармливание. Когда львенку было три месяца, он переехал в Пермский зоопарк.

В Новосибирском зоопарке львы живут с 1950-х годов, даже сложились львиные династии.

Видео: Новосибирский зоопарк

Кстати, 15 июля отмечают День лени. Предлагаем в связи с этим посмотреть, как расслабляются животные в Новосибирском зоопарке. У них есть чему поучиться.

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