Африканский лев по имени Ричард появился в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Ричарду восемь лет, ему уже подобрали пару — обитательницу зоопарка львицу Найтирию.
Родился Ричард в Калининградском зоопарке. С месячного возраста его перевели на искусственное вскармливание. Когда львенку было три месяца, он переехал в Пермский зоопарк.
В Новосибирском зоопарке львы живут с 1950-х годов, даже сложились львиные династии.
Кстати, 15 июля отмечают День лени. Предлагаем в связи с этим посмотреть, как расслабляются животные в Новосибирском зоопарке. У них есть чему поучиться.