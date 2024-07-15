atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Бывший участник «Руки вверх!» выступит на Дне Оби 27 июля в Новосибирске

Бывший участник «Руки вверх!» выступит на Дне Оби 27 июля в Новосибирске

15 июля 2024, 04:32
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Новосибирске стартует проект «Обские фестивали», он открывается Днем Оби 27 июня, рассказала бывший вице-мэр Анна Терешкова.

Она напомнила, что дата — произвольная.

«Уже настало время точно определится с датой и закрепить ее законодательно!», — призвала Терешкова. Свои предложения она попросила слать ей в соцсеть «Вконтакте».

День Оби пройдет в парке «Арена» 27 июля с 10 до 22 часов, мероприятия бесплатные. Это мастер-класс по рыбной ловле, концерт, выставка маломерных судов, кино на траве, конкурсы, фестиваль сап-сёрфинга. Завершится День Оби выступлением Алексея Потехина (бывший участник группы «Руки вверх!») и пиротехническим шоу.

Сам проект «Обские фестивали» включает в себя ряд событий, которые будут идти по сентябрь.

Своими уловами делятся новосибирцы в День рыбака — чей окунь больше?
Узнать подробнее
Читайте также:
Все фонтаны выключили в жару в Первомайском сквере НовосибирскаПодростки устроили горячие танцы у часовни в НовосибирскеВодитель погиб, улетев в кювет под Новосибирском
#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Река Обь
Подпишитесь
В общероссийский ТОП-10 по объемам ввода жилья вошел Новосибирск
Сегодня, 01:17
Команду Локтя «ликвидируют» — в Новосибирске назначен новый глава Октябрьского района
Сегодня, 03:13
Где не будет горячей воды в Новосибирске — график отключений
Сегодня, 02:33
Покушение на экс-президента Трампа озолотило новосибирских продавцов футболок
Сегодня, 02:20
Головы и внутренности мертвецов нашли на берегу новосибирского озера
Сегодня, 01:46
Все фонтаны выключили в жару в Первомайском сквере Новосибирска
Вчера, 10:50