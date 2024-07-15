Бывший участник «Руки вверх!» выступит на Дне Оби 27 июля в Новосибирске

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Она напомнила, что дата — произвольная.
«Уже настало время точно определится с датой и закрепить ее законодательно!», — призвала Терешкова. Свои предложения она попросила слать ей в соцсеть «Вконтакте».
День Оби пройдет в парке «Арена» 27 июля с 10 до 22 часов, мероприятия бесплатные. Это мастер-класс по рыбной ловле, концерт, выставка маломерных судов, кино на траве, конкурсы, фестиваль сап-сёрфинга. Завершится День Оби выступлением Алексея Потехина (бывший участник группы «Руки вверх!») и пиротехническим шоу.
Сам проект «Обские фестивали» включает в себя ряд событий, которые будут идти по сентябрь.