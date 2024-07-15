Бывший участник «Руки вверх!» выступит на Дне Оби 27 июля в Новосибирске

День Оби пройдет в парке «Арена» 27 июля с 10 до 22 часов, мероприятия бесплатные. Это мастер-класс по рыбной ловле, концерт, выставка маломерных судов, кино на траве, конкурсы, фестиваль сап-сёрфинга. Завершится День Оби выступлением Алексея Потехина (бывший участник группы «Руки вверх!») и пиротехническим шоу.