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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

15 июля отмечают День русской лени

День русской лени — смотрим фото, как отдыхают животные Новосибирского зоопарка

15 июля 2024, 04:03
Фото: Новосибирский зоопарк
15 июля отмечают День русской лени

Новосибирцам показали фото животных из зоопарка в Лень русской лени

15 июля отмечают День русской лени — праздник, посвященный отдыху и неспешному образу жизни. Мы собрали для вас фотоподборку самых очаровательных и ленивых обитателей зоопарка, которые в этот день особенно рады продемонстрировать свои навыки безделья.

Полюбуйтесь на самых расслабленных обитателей новосибирского зоопарка в День русской лени — от грациозных леопардов до забавных сурикатов.

Белые медведи, привыкшие к суровым арктическим условиям, знают толк в отдыхе. В зоопарке они с удовольствием проводят время, растянувшись на прохладных камнях, сугробах или плавая в бассейне.

Белые медведиБелые медведи
Белые медведиБелые медведи
Белые медведи
Фото: Новосибирский зоопарк

Грациозный леопард, несмотря на свою известную силу и ловкость, тоже не прочь расслабиться, растянувшись где-нибудь подальше от солнечного света.

ЛеопардЛеопард
ЛеопардЛеопард
ЛеопардЛеопард
Леопард
Фото: Новосибирский зоопарк

Манулы, эти пушистые представители кошачьих, обожают нежиться на солнце. Их пухлые лапки и милая мордочка делают их настоящими мастерами лени. Вы только посмотрите на заспанную мордочку этого котенка.

МанулМанул
Манул
Фото: Новосибирский зоопарк

Рысь, грациозная и скрытная, предпочитает проводить день, отдыхая в тени и наблюдая за окружающим миром с высоты.

РысьРысь
Рысь
Фото: Новосибирский зоопарк

Каракал, известный своими длинными ушами и изящными движениями, тоже знает, как правильно расслабиться, растянувшись, как настоящая большая кошка.

КаракалКаракал
Каракал
Фото: Новосибирский зоопарк

Мощный и величественный белый тигр, несмотря на свою внушительную внешность, любит проводить время, лениво развалившись на земле.

Белый тигрБелый тигр
Белый тигрБелый тигр
Белый тигрБелый тигр
Белый тигр
Фото: Новосибирский зоопарк

Черная пантера, символ силы и таинственности и отдыхает величественно.

Черная пантераЧерная пантера
Черная пантераЧерная пантера
Черная пантера
Фото: Новосибирский зоопарк

Гималайский медведь, привыкший к горным условиям, наслаждается летней жарой, развалившись на деревьях и наблюдая за посетителями.

Гималайский медведьГималайский медведь
Гималайский медведьГималайский медведь
Гималайский медведь
Фото: Новосибирский зоопарк

Пингивны Гумбольдта — забавные птицы, несмотря на свою энергичность, тоже не против устроить себе ленивый день, плескаясь в воде или отдыхая на берегу.

Пингивны ГумбольдтаПингивны Гумбольдта
Пингивны Гумбольдта
Фото: Новосибирский зоопарк

Ирбис, или снежный барс, грациозно отдыхает в тени, наслаждаясь прохладой и тишиной.

ИрбисИрбис
ИрбисИрбис
Ирбис
Фото: Новосибирский зоопарк

Забавные сурикаты, известные своей активностью, в этот день тоже могут позволить себе немного полениться, уютно устроившись в своих норах или, наоборот, загорая на солнышке.

СурикатСурикат
Сурикат
Фото: Новосибирский зоопарк

Байбаки, известные своей ленивостью, проводят этот день, нежась на солнце и обдумывая, чем бы заняться дальше.

БайбакБайбак
Байбак
Фото: Новосибирский зоопарк

Львица, королева саванны, в День русской лени предпочитает растянуться в тени.

ЛьвицаЛьвица
Львица
Фото: Новосибирский зоопарк

Мангусты, известные своей любознательностью и энергичностью, тоже могут позволить себе ленивый день, расслабляясь целой дружной семьей.

МангустыМангусты
Мангусты
Фото: Новосибирский зоопарк

Орангутаны, эти мудрые и спокойные приматы, обожают проводить время, качаясь на ветках деревьев и отдыхая в тени. В День русской лени они особенно расслаблены и довольны.

ОрангутанОрангутан
Орангутан
Фото: Новосибирский зоопарк

Рыжие вари, очаровательные и пушистые лемуры, любят понежиться на ветках деревьев. Их расслабленная поза и умиротворенное выражение лица делают их идеальными героями для фотосессий в День русской лени.

Рыжие вариРыжие вари
Рыжие вари
Фото: Новосибирский зоопарк

Каракалы, известные своими длинными ушами и изящными движениями, тоже знают, как правильно расслабиться. Каракалы могут провести много времени, наблюдая за окружающим миром и отдыхая на удобных возвышенностях, где они чувствуют себя в безопасности и комфорте.

КаракалКаракал
КаракалКаракал
Каракал
Фото: Новосибирский зоопарк

Бинтуронги, или «медведекоты», известны своей любовью к отдыху. Эти необычные животные с длинными хвостами обожают растягиваться на ветках деревьев, наслаждаясь теплом и покоем. В День русской лени они особенно хорошо демонстрируют свою неспешную натуру.

БинтуронгБинтуронг
Бинтуронг
Фото: Новосибирский зоопарк

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Животные#Фото#Новосибирский зоопарк
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