День русской лени — смотрим фото, как отдыхают животные Новосибирского зоопарка

Каракалы, известные своими длинными ушами и изящными движениями, тоже знают, как правильно расслабиться. Каракалы могут провести много времени, наблюдая за окружающим миром и отдыхая на удобных возвышенностях, где они чувствуют себя в безопасности и комфорте.