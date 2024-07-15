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Отключение горячей воды

Где не будет горячей воды в Новосибирске — график отключений

15 июля 2024, 02:33
Фото: 1MI
Отключение горячей воды

Жители сотен десятков улиц останутся без воды в Новосибирске

С 16 июля в Новосибирске начинается новый этап гидравлических испытаний. Уже завтра без горячей воды на две недели останутся жители 53 улиц.

Отключения коснутся домов, обслуживаемых ТЭЦ-5. Они продлятся до 29 июля включительно.

Как сообщили в СГК, в зону отключения попадают дома, расположенные на следующих улицах: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная, Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова, Никитина, Панфиловцев, Гурьевская, Автогенная, Пешеходная, Крамского, Лескова, Белинского, Ленинградская, Тополевая, тер. Военного городка.

Вместе с тем отключение горячей воды продолжается на в зоне, подключенной к ТЭЦ-2 с ленинским выходом — это дома части Ленинского района. Например, ЖК «Ясный Берег», «Венеция», ЖК «Панорама», а также строения на улицах Ватутина, Немировича-Данченко, Которвского, Блюхера и других. Отключения продлятся до 24 июля.

А вот в некоторых домах Октябрьского и Заельцовского районов горячую воду подадут уже завтра. Речь идет об улицах Бориса Богаткова, Восход, Инская, Каменская, Дуси Ковальчук, Дачная, часть Красного проспекта и других.

В теплосетевой компании напоминают, что во время проведения гидравлических испытаний есть риск разрыва трубопровода и размыва грунта. Поэтому горожан просят быть осторожнее, а при обнаружении порыва трубы сообщать в диспетчерскую службу НТСК по номеру телефона 8–383–289–01–45 или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по номеру 051.

Напомним, ранее 12 июля на левом берегу Новосибирска в очередной раз прорвало трубопровод. Инцидент произошел на улице Петропавловской. На этом участке дороги произошла авария в феврале 2024 года, после которой сотни домов на месяц остались без отопления и горчей воды. Как рассказали Atas.Info в СГК, работы должны были быть завершены уже к полудню 13 июля. После аварии были отключены от горячей воды жители 250 домов.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Вода#Отопление#Испытания
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