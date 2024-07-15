Где не будет горячей воды в Новосибирске — график отключений

Напомним, ранее 12 июля на левом берегу Новосибирска в очередной раз прорвало трубопровод. Инцидент произошел на улице Петропавловской. На этом участке дороги произошла авария в феврале 2024 года, после которой сотни домов на месяц остались без отопления и горчей воды. Как рассказали Atas.Info в СГК, работы должны были быть завершены уже к полудню 13 июля. После аварии были отключены от горячей воды жители 250 домов.