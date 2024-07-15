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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

Главный по новосибирским фонтанам покидает свой пост

Главный по новосибирским фонтанам покидает свой пост

15 июля 2024, 11:17
Фото: Валерий Науменко / vk.com
Валерий Науменко покидает пост директора МКУ «Горфонтан», об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Науменко вспомнил, что провел на посту семь лет.

«Эти годы были для меня невероятно значимыми. Вместе мы преодолевали трудности, радовались успехам и создавали что-то по-настоящему прекрасное. Хочется отметить, что за каждым фонтаном стоит огромное количество людей, которые ежедневно трудятся на благо и красоту нашего города. И я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем сотрудникам Горфонтана за вашу преданность, профессионализм и неустанный труд. Вы — герои», — сказал пока еще директор МКУ «Горфонтан».

Также Науменко поблагодарил жителей Новосибирска.

«Отдельное спасибо жителям города за вашу любовь, улыбки, радость и своего рода романтизм к фонтанам. Ваши восторженные взгляды и счастливые лица — это то, ради чего мы все работаем», — написал Науменко.
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