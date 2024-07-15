Главный по новосибирским фонтанам покидает свой пост

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Науменко вспомнил, что провел на посту семь лет.
«Эти годы были для меня невероятно значимыми. Вместе мы преодолевали трудности, радовались успехам и создавали что-то по-настоящему прекрасное. Хочется отметить, что за каждым фонтаном стоит огромное количество людей, которые ежедневно трудятся на благо и красоту нашего города. И я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем сотрудникам Горфонтана за вашу преданность, профессионализм и неустанный труд. Вы — герои», — сказал пока еще директор МКУ «Горфонтан».
Также Науменко поблагодарил жителей Новосибирска.
«Отдельное спасибо жителям города за вашу любовь, улыбки, радость и своего рода романтизм к фонтанам. Ваши восторженные взгляды и счастливые лица — это то, ради чего мы все работаем», — написал Науменко.