Известный хоккейный тренер и судья скончался в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Арбитру всесоюзной категории Валентину Смышляеву было 90 лет.
В хоккей Смышляев пришел еще ребенком в 1940-х годах. Затем его карьера развивалась по нарастающей. Смышляев стал главным тренером, а после и директором новосибирского клуба «Комета», которого в 1991 году вывел в победители второй лиги.
В 1960-х годах ушел в судейство, добившись признания профессионального сообщества. Также возглавлял Федерацию хоккея с мячом и хоккея на траве Новосибирской области.
14 июля в Новосибирске сотни людей пришли проститься с легендой хоккейного клуба «Сибирь» Андреем Тарасенко. Посмотрите, как это было.