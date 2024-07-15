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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Валентин Смышляев

Известный хоккейный тренер и судья скончался в Новосибирске

15 июля 2024, 05:14
Фото: Федерация хоккея с мячом России
Валентин Смышляев
14 июля скончался хоккейный тренер и арбитр Валентин Смышляев, сообщает Федерация хоккея с мячом России.

Арбитру всесоюзной категории Валентину Смышляеву было 90 лет.

В хоккей Смышляев пришел еще ребенком в 1940-х годах. Затем его карьера развивалась по нарастающей. Смышляев стал главным тренером, а после и директором новосибирского клуба «Комета», которого в 1991 году вывел в победители второй лиги.

В 1960-х годах ушел в судейство, добившись признания профессионального сообщества. Также возглавлял Федерацию хоккея с мячом и хоккея на траве Новосибирской области.

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